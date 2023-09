Crowdfunding für das Kino: Ein Ergebnis zum Niederknien!

Aus einem Resümee der UniCredit Bank Austria ging hervor, dass die Crowdfunding-Initiative des Vereins film.kunst.kino zu den Rekord-Projekten des Jahres 2023 zählte. Die höchste Endsumme und das höchste Overfunding konnte die Initiative „Rettet das Kino Mistelbach“ mit 18.252 Euro erzielen. Das sind sogar 121 Prozent der angestrebten Summe von 15.000 Euro.

Der Verein film.kunst.kino hatte sich laut UniCredit Bank Austria das Ziel gesetzt, das 1929 eröffnete Kino in Mistelbach für künftige Generationen zu bewahren und den Saal auch für weitere kulturelle Anlässe wie Bälle, Lesungen, Vorträge, Kabarett und sogar Theater zur Verfügung zu stellen, um für ein kulturell lebendiges Mistelbach zu sorgen.

„Das Ergebnis ist zum Niederknien“, äußert sich Obmann Herbert Marko vom Verein film.kunst.kino euphorisch. „Ich persönlich habe so etwas noch nie gemacht. Mit der Unterstützung unserer Vereinsmitglieder konnte die Crowd Funding-Initiative professionell aufgezogen werden. Großer Dank ergeht auch an die NÖ Kulturvernetzung und an das Bankinstitut und nicht zuletzt natürlich an alle Unterstützer des Mistelbacher Kinos.“

Das Video zum Aufruf an die kulturinteressierten Spender hätte wohl die Emotionen entsprechend transportieren können und die Leute erreicht. „Irgendwann ist die Aktion dann zum Selbstläufer geworden“, blickt Marko zufrieden zurück.

Laut Marko wurde das meiste Geld bereits in Licht- und Tontechnologie investiert, wodurch sich künftig auch eine neue Ausrichtung des Kinos auftut. So wurde zum Beispiel am 12. September ein Theaterstück mit dem Titel „Jedermanns Wirtshaus“ im ausverkauften Kinosaal aufgeführt.

Bis Jahresende werden auch ein Kabarettabend (Kurt Leitner: Pilgerreise eines Ungläubigen) und ein Musikabend stattfinden, und zusammen mit den Vereinsmitgliedern werde man für das kommende Jahr evaluieren, wie oft welche Art von Kulturinitiativen veranstaltet werden könnte. Hierfür gebe es bereits einige Anfragen von Künstlern, die in diesem neuen Rahmen auftreten möchten. Vor allem auf die Theaterkleinkunst möchte man ab dem Jahr 2024 zusätzlich zu den Kinoaufführungen setzen.

„Der Saal ist ein ganz besonderer Saal, der in die Jahre gekommen ist und mit seinem Rang ein spezielles Flair hat“, beschreibt Marko den großen Saal mit einem Fassungsvermögen von 200 Leuten. Auch schon früher wäre er als multifunktioneller Saal genutzt worden. So fanden dort zum Beispiel bis in die siebziger Jahre alle Bälle von Mistelbach statt, aber auch Modeschauen und die Mistelbacher Puppentage wären dort schon abgehalten worden.

„Wir wollen zurück zur multifunktionellen Bespielung des großen Saals und möchten dadurch zusätzlich zu unseren treuen Besuchern auch noch ein ganz neues Publikum ansprechen“, beschreibt Marko seine Vision.

