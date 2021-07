Die Anlage mit den insgesamt 34 Wohneinheiten in den Größen von 66 bis 106 Quadratmeter verfügt über eine Tiefgarage mit mindestens einem zugeordneten Garagenstellplatz und ein Kellerabteil. Über den Aufzug werden die Wohnungen barrierefrei erschlossen. Allen Wohnungen ist ein individueller Freiraum in Form von Terrassen im Erdgeschoß mit Eigengärten bzw. in den beiden Obergeschoßen mit Balkonen, Loggien oder Terrassen errichtet. „Alle schätzen die Qualität und das hohe Service, dass seitens der Kamptal Wohnbaugesellschaft allen Mietern geboten wird“, ist Bürgermeister Erich Stubenvoll von einer wunderbaren Wohnhausanlage nach deren Fertigstellung überzeugt.

Das in Massivbauweise errichtete Bauwerk besteht aus zwei Stiegen mit jeweils 17 Wohnungen und verfügt über einen hohen Wohnwert aufgrund energieeffizienter Bauweise in Niedrigenergie. Die Wärmeversorgung erfolgt mittels Fernwärme, es ist auch eine PV-Anlage sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung vorgesehen. Die Wohnungen selbst werden belagsfertig mit Sonnenschutzvorkehrungen übergeben und sollten bis zum 2. Quartal 2022 fertiggestellt sein.

351 Wohnungen hat die Kamptal Wohnbaugesellschaft bereits in Mistelbach gebaut, mit dem jüngsten Wohnbauprojekt in der Franz Josef-Straße sind es dann bereits 385 Wohnungen: „Ich danke der Kamptal Wohnbaugesellschaft für die jahrelange Kooperation mit dem Land Niederösterreich, aber speziell hier mit Mistelbach, wo schon so viele junge Menschen ein neues zu Hause gefunden haben“, hob NÖ Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing hervor.