Dachstuhl brannte: Bei Gassi-Runde Brand entdeckt .

Mitternachtseinsatz für die FF Mistelbach am 4. November: Um 0.10 Uhr wird die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Pater Helde Straße gerufen. Ein Hundebesitzer auf Gassi-Runde hatte entdeckt, dass bei einem Rohbau der Dachstuhl an einer Ecke zu brennen begonnen hatte.