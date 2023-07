Das Kult-Café Harlekin feiert seinen 40er

Angefangen mit sechs Mitarbeitern und der Idee, ein Kultcafé mit dem Flair der damaligen Wiener Cafés wie des Augustins und des Hawelkas, eröffnete Walter Kruspel vor 40 Jahren das Café Harlekin in Mistelbach. Der damalige 25-jährige Koch wollte wie in Wien ein Café mit Kultur, wo etwas stattfindet. Anfangs wurde es als intellektuelles Café bezeichnet. Im Harlekin fanden und finden Lesungen, Konzerte und Theatervorstellungen statt, dadurch zeigte er ein am Land bis dahin unbekanntes Konzept. „Es war mir besonders wichtig, dass aus dem Café keine Trinkhütte wird“, erzählt Walter Kruspel. Gegen den damals in der Region verbreiteten Tirolerstil entschied sich Kruspel und kauften stattdessen Möbel vom Altwarenhändler.

Heute hat das Harlekin 30 Mitarbeiter und sieben Tage die Woche von 8 bis Mitternacht geöffnet. „Ohne meine Frau Erika und die Kinder Sabine und Max wäre das nicht möglich gewesen“, erzählt Harlekin-Besitzer Walter Kruspel. Seine Tochter Sabine ist bereits für das Eisgeschäft verantwortlich und auch Sohn Max arbeitet im Café mit. Seine Kinder werden das Geschäft wahrscheinlich in der Zukunft übernehmen.

„Wir haben bis heute immer versucht, etwas Neues zu machen“, erklärt Kruspel die Erfolgsformel des Geschäfts. Besonders großen Wert legt das Harlekin auf eine gute Gastronomie. In den 40 Jahren ist der Essensumsatz von zehn Prozent auf über fünfzig Prozent gestiegen. Klein hat das Café angefangen, aber sowohl Flächen als auch Angebot bezogen wurde das Harlekin von Jahr zu Jahr größer. Das wichtigste ist aber die Freude. Nach 50 Jahren in der Gastronomie habe Walter Kruspel immer noch Freude an seiner Arbeit.

Veränderte Zeiten

Die Zeiten werden auch für Kult-Caé schwieriger: Das Harlekin hat zwar sein Stammpersonal, findet aber, wie viele Gastronomiebetriebe, keine neuen Mitarbeiter. Im Moment ist dies noch kein Problem, aber die Zukunft wird eine herausfordernde Zeit, denn in der Gastronomie wird es einen Umbruch geben.

Die Zeiten haben sich geändert. Früher ging aus drei Gründen ins Café, um zu Rauchen, Zeitung zu lesen und um Menschen kennenzulernen. Heutzutage trifft man sich nicht mehr zufällig, Zeitungen werden auch immer weniger gelesen und Rauchen im Innenbereich ist schon lange verboten. Auch die Öffnungszeiten haben sich verändert. Damals war das Lokal bis zwei oder vier Uhr in der Früh geöffnet. Jetzt steigt dafür die Anzahl der Frühstücks- Mittagessengeher.

„40 Jahre ist eine lange Zeit und wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt. Es ist eine schöne Zeit aber auch sehr fordernd“, fasst Kruspel die 40 Jahre zusammen. Ein Kunde sagte einmal: „Harlekin ist kein Café, sondern eine Philosophie.“ Auch Kruspel sagt: „Wir möchten nicht verkaufen, sondern bewirten.“

Für das Jubiläum gibt es am Samstag ab 16 Uhr ein Unterhaltungsprogramm und am Sonntag mit unter anderem Jimmy Schlager eine Matinee.