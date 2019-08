„Ich bin überwältigt. Der Samstag war der stärkste Samstag, seit es das Organisations-Kleeblatt gibt. Die Stimmung war grandios“, ist Innenstadt-Stadtrat und Organisator Erich Stubenvoll vom Erfolg des heurigen Stadtfestes begeistert: „Das war Gänsehautfeeling. Das ist der beste Lohn, den man unserer Arbeit geben kann.“

Das Mistelbacher Bezirkshauptstadtfest 2019 wird als eines der perfektesten in die Geschichte eingehen: Denn das Wetter hielt an allen drei Stadtfesttagen und sogar leichter Nieselregen konnte die Besucher am Sonntagvormittag nicht vom Messebesuch abhalten.

„Ich hab´ genug gezittert“, sagt Stubenvoll. Hätte es am Montag vor dem Stadtfest eine klare Schlechtwetterwarnung für das Wochenende gegeben - man wäre gerüstet gewesen und hätte eine Zeltlösung vorbereitet und behördlich genehmigt gehabt. „Aber das wäre der Notfallplan“, stellte Bürgermeister Alfred Pohl klar: „Das Stadtfest ist ein Open-Air-Fest.“

Zufrieden sind auch der Rest des Organisations-Teams Christoph Gahr, Karl Polak und Kulturstadtrat Klaus Frank: „Dass das Fest heuer so gut gelungen ist, hat drei Gründe: Das Wetter, das Wetter und das Wetter“, ist Frank überzeugt: „Und dass wir schon so eine Routine bei der Organisation haben, dass wir uns blind aufeinander verlassen können.“

Was könnte im nächsten Jahr geändert werden? „Ich denke, dass wir jetzt das Potenzial haben, dass wir weiter wachsen können“, sagt Pohl. Erich Stubenvoll hat da auch schon konkrete Vorstellungen: „Ich würde gerne die Marktgasse einbeziehen und hier eine Heurigenzeile als ruhigere Zone im Fest etablieren.“ Beibehalten könnte werden, dass es täglich einen Bieranstich gibt: „Das ist uns heuer passiert, aber mal ehrlich: Was gibt es Besseres als mit einem Bieranstich in den Tag zu starten“, lacht Stubenvoll: „Das hat nicht jedes Fest.“