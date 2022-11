Mistelbach: Das Schlössl im Adventstimmung

Etliche Verkaufsstände bieten im Innenhof des Barockschlössls Dekoartikel sowie Punsch, Glühwein und andere kulinarische Köstlichkeiten an. Umgeben von den Bildern von Gemeinderätin Monika Mayer werden die Gäste im Caféhaus, das am Freitag und Samstag vom Kneippverein Mistelbach und am Sonntag vom Team des Hilfswerks Mistelbach betreut wird, mit Kaffee und süßen Leckereien verwöhnt.

Auftakt war am Freitag, ein perfekter Ausklang zum langen Einkaufstag zum ersten Adventwochenende.

Unter den Gästen: Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf und SPÖ-Frauenvorsitzende Claudia Musil. Organisatorin Roswitha Janka war mit dem Auftakt zufrieden.

