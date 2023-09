Der Bischof setzte das Turmspitzkreuz persönlich

„Es war schön, euch kennengelernt zu haben“; schmunzelte Alt-Bischof Michael Bünker, bevor er mit Spenglermeister Ulrich Sukup mit dem Hubsteiger zur Kirchturmspitze der Elisabethkirche in Mistelbach fuhr und dort die Turmspitzkapsel und das Turmkreuz aufsetzte und festschraubte. Mit 28. September ist die Sanierung der evangelischen Kirche abgeschlossen. „Unser Baujuwel erstrahlt jetzt wieder im alten Glanz und das Grün des Daches sieht man wieder richtig“, sagt Pfarrerin Florentine Durel.

Die Arbeiten waren umfassend: Das grünweiße Ornamentband wurde überarbeitet und saniert, das Traufengesimse war ziemlich beschädigt und musste ausgetauscht werden. „Aber der Hauptteil der Arbeiten waren die Türmchen“, sagt Baumeister und Projektleiter Thomas Wegerth: „Aus den Türmchen sind schon richtige kleine Bäume herausgewachsen“, weiß er.

In diese kleinen Schmuckdetails der neugotischen Kirche wurden Carbonstäbe eingearbeitet, um die Festigkeit zu erhöhen. Die kleinen Hütchen an der Spitze wurden von Schülern mit Lehrerin Eva Böck der Mittelschule Asparn nachgebaut. Die waren schon früher einmal durch Betonhütchen ersetzt worden, da der Zahn der Zeit seit dem Bau der Kirche intensiv daran genagt hatte. Auch die Spenglerarbeiten wurden neu gemacht, im Turm selbst fanden sich noch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg, erzählt der Baumeister. „Viele Mistelbacher sind an der Krieche vorbeigegangen, haben das Gerüst gesehen und sich gewundert, dass auf dieser Baustelle nichts passiert“, erzählt Wegerth: „Alle Arbeiten geschahen am Dach, deshalb brauchten wir das Gerüst nur, um dorthin zu kommen.“ Die Sanierungsarbeiten kosteten knapp 200.000 Euro.

Nachdem das Turmkreuz aufgesetzt war, waren Fahrten mit dem Hubsteiger zum Kreuz begehrt, für die Unterstützer des Projektes gab es von Pfarrerin Florentine Durel und Kurator Volker Schlitter kleine Linzer Torten. Die sind für Evangelische etwas Besonderes, da die Linzer Torte von einem evangelischen Konditor erfunden worden ist.

Im Detail: Die Elisabethkirche

Eine Elisabethkirche gab es schon ab dem Jahr 1016, ca. 50 Meter vom heutigen Standort entfernt. Schon 1592 wurden dort, gefördert von der Fürstenfamilie Liechtenstein, evangelische Messen gefeiert.

1904 wurde die baufällig gewordene Kirche abgerissen und am heutigen Standort von den Liechtensteins als neugotische Kirche wiedererrichtet, 1905 wurde sie geweiht.

1941 wurde sie an die evangelische Gemeinde leihweise von den Katholiken übergeben, 1966 kaufte die evangelische Pfarre das Gotteshaus.