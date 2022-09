Der Kurt und seine Hawara präsentierten CD

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Im Sommer hab ich mir gedacht: Ich hab schon lange keine ordentliche Musik gemacht“, erzählt Kurt Hackl, früher begeisterter Musiker, der sich irgendwann zwischen Job und Musik entscheiden musste.

Heute hat er eine Werbeagentur und ist Landtagsabgeordneter: Er packte die Gitarre aus, schrieb einen Song und schrieb Reinhard Reiskopf und Roman Beisser, Musikerfreunde seit Jahrzehnten, eine Nachricht, ob sie mit ihm nicht den Song aufnehmen wollten. „Überraschenderweise hat keiner abgelehnt“, lacht Hackl.

Gemeinsam ging man ins Studio, es entstand die Single „A Freind“. Der Bandname: Hawara. Was sie sind: „Wir sind in verschiedensten Formationen schon auf der Bühne gestanden“, sagt Reinhard Reiskopf: „Manchmal war Hackl zuvor im Publikum.“

Präsentiert wurde die Single am 7. September im Mistelbacher Kult-Beisl „Altes Depot“, gleichzeitig wurde auch das Video zum Song vorgestellt: Ein Rooftop-Konzert von „A Freind“ am ecocenter in Wolkersdorf. Unterstützt wurden sie beim Dreh von ihren Töchtern Philomena und Amadea Beisser und Sophie-Tara Hackl, die als Garagenband posten.

„Wir haben nur einen einzigen eigenen Song, daher müssen wir auf altes Liedgut zurückgreifen“, sagte Beisser beim Präsentationskonzert: Feinster Rock stand da auf der Setlist. Die Besucher waren begeistert.

