Deutschkurse für Ukrainerinnen: Im Herbst geht es weiter

Zeugnisvergabe für rund 120 Ukrainerinnen und ihre Kinder im Bundesschulzentrum: Seit April lernten sie Deutsch, zu Schulschluss gab es ein symbolisches Zeugnis als Anerkennung der bisherigen Motivation.

„Wir haben bisher ein Viertel des Sprachlevel A1 Buches durch, sagt Franz Kreuzinger, der den Unterricht und die 15 Lehrer organisiert hatte. In den vergangenen drei Monaten hatte es 296 Übungsstunden für bis zu 130 Schüler gegeben, zwölf haben sich bereits wieder abgemeldet, weil sie entweder zurück in die Ukraine oder weiter nach Wien oder Deutschland gezogen sind.

Wie war die Teilnahme an den Kursen? „Anfangs kamen fast alle immer, dann ließ das nach, wobei sich zeigte, dass Gruppen, die durchgehend von nur einem Lehrer unterrichtet wurden, deutlich treuer beim Besuch der Unterrichtseinheiten waren. „Wir Lehrer sind nicht beleidigt, wenn wer nicht kommt“, stellt Kreuzinger klar: „Wir bieten ein Angebot an, weil wir helfen wollen.“ In der Regel kamen 60 bis 70 Prozent zum Unterricht. Wenn wer andere Prioritäten setzt, dann sei das ok. Nur zwei Schwestern waren bei allen Unterrichtseinheiten anwesend.

Wie geht es jetzt weiter? „Die Ukrainerinnen wollen auch im Sommer den Unterricht haben“, erzählt Kreuzinger, die Zahl der Gruppen und die der wöchentlichen Unterrichtsstunden wird aber reduziert, da er nur auf die Hälfte der Lehrer zugreifen kann, im Herbst geht es dann regulär weiter. Ziel ist es, die Geflüchteten zumindest auf A1-Level mit dazugehöriger Prüfung zu bekommen.

Geplant ist im BORG die Einrichtung von Förderklassen für Pflichtschüler, für Schüler, die besonders gut Deutsch können, wird es an der Schule spezielle Kurse geben, die sollen dann in ihrer normalen Klasse bis zur Matura geführt werden, hatte BORG-Direktorin Isabella Zins Kreuzinger zugesagt.

