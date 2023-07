Die Erste Bank ist zurück am Hauptplatz

„Die vergangenen elf Monate waren eine sehr spannende Zeit“, gesteht Filialleiter Jürgen Pribitzer. Denn im Container gab es für die Mitarbeiter keine Rückzugsmöglichkeiten, die Arbeitssituation war beengt und auch der Kundenkontakt war unmittelbarer als in einer größeren Filiale.

In der Vorwoche wurde in das Stammhaus zurück übersiedelt, wobei auch die Banker tatkräftig mit Hand anlegten und auch zu Schauferl und Fetzen griffen, um letzte Reinigungsarbeiten durchzuführen. „Sowas schweißt zusammen“, ist Direktor Wolfgang Seltenhammer überzeugt.

„Diese Sanierung war auch dringend notwendig“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll. Denn das Design vor dem Umbau stammte von Anfang der 2000er-Jahre. Jetzt ist die Erste Bank in Mistelbach nicht mehr wiederzuerkennen. Die Hauptaufgabe spiegelt sich im Design wider: Beratung. Denn insgesamt gibt es 17 Beratungszimmer, plus einem, das mit modernster Technik für optimale Online-Beratung ausgestattet ist und in dem sogar Verträge elektronisch unterzeichnet werden können. Der Automatenbereich wurde vergrößert und durch neue Glasfronten auch transparenter gemacht, der Kundentresor wurde vom Keller in das Erdgeschoß verlegt. „Wir haben alle Kunden angeschrieben, die sind dann gekommen und haben ihre Fächer übersiedelt“, erzählt Pribitzer: „Nur in zwei Fällen mussten wir in Anwesenheit eines Notars Fächer öffnen und sie selbst übersiedeln. Das zeigt, wie treu unsere Kunden sind.“ In Wien sei der Prozentsatz von Kunden, die auf solche Einladungen nicht reagieren, weit größer.

Eigentlich war geplant gewesen, die Beratungszimmer nach Ortschaften zu benennen. Um lokalpatriotische Animositäten zu verhindern, heißen sie nun nach Sehenswürdigkeiten: Barnabitenkloster, Floriani-Kapelle, Paukerspitz etc. Nur Mistelbach an sich hat ein eigenes Beratungszimmer. „Dann will ich künftig für meine Pfarren in St. Martin beraten werden“, lacht Pfarrer Johannes Cornaro, der die Filiale segnete.

Viel wert wurde bei der Gestaltung der Filiale auf Nachhaltigkeit gelegt: Im Eingangsbereich dominant ist ein lebendes Bild; das verwendete Holz stammt ausschließlich aus Österreich, am Dach ist eine PV-Anlage und sogar der Teppich wurde aus alten Fischernetzen erzeugt.

Dass Mistelbach jetzt die modernste Erste Bank-Filiale hat, freut besonders Bürgermeister Erich Stubenvoll. Zudem wurde Mistelbach damit zu einer überregional tätigen Schwerpunktfiliale im Erste-Bankennetz. „Wir haben ja mit dem Bankinstitut schon eine 160-jährige Kooperation, Mistelbach selbst ist erst seit 149 Jahren Stadt“, weiß der Bürgermeister über die frühere Stadtsparkasse. Anfang der 1990er-Jahre hatte die Stadt dann das Institut an die Erste Bank verkauft. Gute Geschäftsverbindungen haben sie trotzdem heute noch.