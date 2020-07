Über einen Gutschein für einen Aufenthalt in der Vitality Spa Bad Waltersdorf darf sich Julia Ehart aus Pellendorf freuen, Stefan Wolf aus Zistersdorf gewann einen 50 Euro-vielwert-Gutschein der Mistelbacher Wirtschaft und Marianne Göstl aus Mistelbach gewann einen Gutschein für eine Kellergassenführung am Galgenberg in Wildendürnbach.