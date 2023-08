Die lässige Gomera-Streetband wirbelte im Alten Depot

„Die Gomera Streetband ist vor mittlerweile 20 Jahren zufällig entstanden, die Mitglieder kommen seitdem meistens im Februar auf Gomera zusammen. Bei uns sind sie schon seit 15 Jahren regelmäßig zu Besuch. Man kann sagen, wir waren fast ganz von Anfang an mit dabei“, leitete Reinhard Kruspel, der Chef des Alten Depots, das fantastische Konzert ein.

Die Geschichte einer zufälligen Band: Im Jänner 2003 machte eine Handvoll Musiker zufällig zur gleichen Zeit Urlaub im Valle Gran Rey auf der Insel des ewigen Frühlings La Gomera. Man traf sich zufällig am Strand, Instrumente waren zufällig auch dabei - und schon begann die Session. Abends traf man sich an der Promenade von La Playa.

Es wurde gespielt und gesungen und dem Publikum, das zufällig vorbeikam, gefiel’s. Aus einer Handvoll wurde im Lauf der Jahre ein Pool von über 20 Musikern unterschiedlicher Nationalitäten, die seitdem – nun nicht mehr ganz so zufällig – jährlich nach La Gomera kommen, um dem europäischen Winter zu entfliehen und gemeinsam zu musizieren. Bald darauf folgten Auftritte in Österreich, Deutschland, Griechenland und Kroatien.

Charmant mixt die Gomera Streetband Bekanntes mit Neuem und überrascht immer wieder durch außergewöhnliche Interpretationen, mitreißende Performance und die große Bandbreite an Stilrichtungen. Das Repertoire umfasst neben Coverversionen von Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten auch Roma-Lieder, Swing-Klassiker und zahlreiche Eigenkompositionen. Gesungen wird auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Im „Normalbetrieb“ stehen zwölf bis 15 Musiker auf der Bühne.

Durch die Nähe zum Publikum – gespielt wird meistens akustisch, manchmal mit Verstärker – übertragen sich die Freude am spontanen Improvisieren und die Begeisterung beim gemeinsamen Musizieren immer sofort auf die Zuhörer und machen Konzerte der Gomera Streetband letztendlich zu sehr persönlichen Erlebnissen. So auch am letzten Sonntag im Monat Juli, als die Streetband wieder einmal zu Besuch im Alten Depot Mistelbach war!

Doch mit so einem großen Ansturm hätte freilich niemand gerechnet. Viele Besucher kamen ohne Anmeldung, und der Außenbereich des Alten Depots war bis auf den letzten Platz gefüllt. Alte Fans mischten sich mit neuen Fans, denn spätestens nach den ersten drei Nummern war jeder Besucher gefesselt und begeistert von der mitreißenden Performance mit der persönlichen Note der Musiker.

Dass das Konzert, das letztendlich über drei Stunden dauern würde, von einigen Regenschauern unterbrochen wurde, störte das Publikum kaum. Elegant wurden die mitgebrachten bunten Regenschirme aufgespannt, die Musik wurde weiterhin in vollem Maß genossen. Zu guter Letzt schwangen einige Zuhörer das Tanzbein, die Stimmung hätte nicht besser sein können!