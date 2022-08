Die Nitsch-Kontroverse: Aktion polarisiert nach wie vor

Werbung

Nach der Wiederaufführung von Nitschs Sechs-Tage-Spiel nach 24 Jahren toben die Verehrer seiner Kunst vor Freude auf der einen Seite und die Kontrahenten auf der anderen.

Hans Jörg Schimanek, zu Zeiten der Uraufführung FPÖ-Landesrat und zuständig für Veranstaltungswesen, will auch heute Kinder, Menschen und Tiere geschützt wissen. 1998 hatte er mit einer Weisung durch die Bezirkshauptmannschaft erreicht, das relativ zu Beginn des Sechs-Tage-Spiels keine Lebendtiere mehr geschlachtet, keine Illegalen bei den Aktionen beschäftigt und keine Kinder mehr zugelassen wurden. Die Kunst wolle er Hermann Nitsch keinesfalls absprechen, aber speziell zu Beginn seiner Karriere hätte es teilweise sehr fragwürdige und obszöne Veranstaltungen gegeben, die für Schimanek die rote Linie der Toleranz überschritten hätten. Aktivitäten wider die Natur brächten zwar Medieninteresse und viel Geld ein, jedoch stünde im Gesetzbuch, dass Tiere nur zum Verzehr geschlachtet werden und die Jugend geschützt werden müsse.

Als erfolgreich erwies sich das Einschreiten der Politik damals allemal, denn auch 2022 wurden die ersten zwei aufgeführten Tage des für sechs Tage konzipierten Spektakels unter den damals erreichten Auflagen durchgeführt. Facebook-Kommentare unter NÖN-Artikeln zeigen aber, dass die Kunstaktion nach wie vor polarisiert.

Nitsch-Anhänger können Aufregungen rund um die Entstehung der Werke des Ausnahmekünstler manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Clemens Rhomberg, Betreiber der Kunstgalerie Rhomberg in Innsbruck, erklärt die Hintergründe des Gesamtkunstwerks: „Es ging Nitsch um das Ausreizen der Sinne. Die Katharsis, also die Reinigung, das Leermachen, die Klärung, war dem Universalkünstler wahnsinnig wichtig.“ Rhomberg, der Nitsch persönlich kannte, hat einige Werke des Meisters in seinem Sortiment.

Künstler und Nitsch-Schüler Heinz Aschenbrenner aus Innsbruck war in der Vergangenheit bei Malaktionen mit Nitsch dabei, aber nie als Akteur eingesetzt war. Aschenbrenner erklärt anschaulich, wie das Stopfen der Innereien nach dem zuvorigen Prozess des Ausweidens der Tierkörper zurück in den Körper, das Herumwurlen mit den Händen, das Ertasten der Eingeweide und Aufplatzen von reifen Früchten in den Händen und das Untermischen von Blut und Schleim bei den Akteuren einen extatischen Zustand auslösen kann. Und durch die Untermalung mit der Musik aus Nitschs Feder werde die Ekstase, die man den Akteuren wahrlich ansehen konnte, noch verstärkt.

Somit wären die vier Sinne Tasten, Sehen, Hören und Schmecken befriedigt, letzterer durch das herumspritzende Blut, das bei intensiven Aktionen schon auch ins Gesicht, in den Mund gelangen kann. Der Geruchssinn wird herausgefordert durch das Blut sowie dem Weihrauch, der unter den Zuschauern verwendet wird.

Akteur Andreas Stasta, selbst seit fast zwei Jahrzehnten bei Nitschs Kunstaktionen dabei, erklärt: „Wenn die Augen mit einer Bandage verbunden sind, springen die anderen vier Sinne plötzlich an.“ Der Platz am Kruzifix sei unter den Akteuren heiß begehrt. Eineinhalb Stunden hielte man es maximal dort aus, dabei können die Hände schon einmal einschlafen. Für den Künstler und Nitsch-Schüler Gilbert Kleissner aus Graz, Besucher der Aufführung im Schloss Prinzendorf, ist der Umgang mit Farbe etwas Besonderes. „Das Farbauftragen ist ein pastoses, sinnliches Erlebnis für den Maler“.

