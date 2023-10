Die Reise zu den Sternen in der Schulaula

Wie ist es, von einem Planeten zum nächsten zu fliegen? Wie ist es, wenn man in die Milchstraße eintaucht? Wie sehen die Steinbrockenringe des Saturns aus der Nähe aus? Die Schüler der Mistelbacher Volksschulen und der Sonderschule bekamen diese Fragen in der Vorwoche hautnah beantwortet: Denn „Astronomy to go“, das mobile Planetarium, machte in der Schule halt, Astrophysikstudenten der Uni Wien beantworteten alle Fragen der Schüler.

Aufgebaut wurde das aufblasbare Planetarium in der Aula der Volksschule, auch zwei Klassen der ASO Mistelbach konnten an diesem schulübergreifenden MINT-Projekt dank der Unterstützung des Elternvereines und Obmann Gernot Wiesinger teilnehmen.