„Hier wird ein Prozess eingeleitet, der eine Benachteiligung peripherer Räume bewirken könnte“, kritisiert der Direktor des BG/BRG Laa, Thomas Jaretz, den Gemeinderats-Grundsatzbeschluss in Mistelbach, sich um eine AHS-Unterstufe für das BORG oder gleich um ein ganzes Voll-Gymnasium bemühen zu wollen, wenn der Bund rund um Wien neue Gymnasien schafft.

„Politische Intervention und Lobbyismus verbessern weder die Situation der Schüler, noch verbessert das die Unterrichtsqualität“, sagt der Schulleiter mit bildungswissenschaftlichem Studium: Sowohl das BG Laa als auch das BORG Mistelbach seien als sehr gute und anerkannte Schulen in ganz Niederösterreich bekannt und vorbildlich in ihrem Wirken. Beide Schulen hätten sich in Richtungen entwickelt, die oft beispiellos sind.

„Nie war es das Ziel des BG Laa, die Schülerzahl zu maximieren. Im Gegenteil: Es wurde im Sinne der Schüler in Zusammenarbeit mit der Mittelschulen der Region stets versucht, diesen die richtige Schule zu empfehlen“, sagt Jaretz. Wenn 40 Prozent der Volksschüler in das Gymnasium wechseln, so sei kurzes und betreutes Pendeln kein Hindernis, da für Schüler eines Gymnasiums ein kurzer Schulweg kein Problem darstellen dürfe.

„Man sollte sich eher die Frage stellen, ob man in Mistelbach den Preis zahlen möchte, der pädagogisch sehr gut geführten und innovativen Mittelschule auf diese Art und Weise das Wasser abzugraben und damit den Schülern der MS im Umfeld verschiedene schulische Möglichkeiten zu rauben“, sagt der Laaer Gym-Direktor.

Mistelbach hat eine Mittelschule (eigentlich zwei mit gemeinsamem Direktorat), die sich mit nächstem Schuljahr einen Schwerpunkt mit vier Fachrichtungen gegeben hat. Damit will sie Schüler nach ihren Begabungen fördern.