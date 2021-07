Die fehlende Möglichkeit, sich am Standort Mistelbach weiterzuentwickeln, ist Grund für die Drogeriemarktkette dm, ihre Filiale im Zentrum Mistelbachs mit 30. Juli zu schließen. Das stellt einen schweren Schlag für die Angebotspalette dar.

„Im Fachmarktzentrum M-City bestand die Möglichkeit, eine zusätzliche Geschäftsfläche anzumieten. Mit der dort entstehenden vergrößerten Filiale können wir unsere qualitativen Ansprüche in noch besserer Weise umsetzen als bisher an zwei kleinen Standorten“, sagt Michael Cermak, Ressortleiter Expansion bei dm drogerie markt: „Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unsere Präsenz am erweiterten Standort M-City zu konzentrieren.

Die erweiterte Filiale in der M-City wird am 18. August eröffnet. dm nimmt sich dafür die Fläche der geschlossenen Huber Shop Filiale dazu. Die Kette verspricht sich dadurch mehr Einkaufsatmosphäre und ein „intensiveres Verwöhnerlebnis im dm Friseurstudio und dm Kosmetikstudio“.

„Die Innenstädte sind den großen Ketten egal, das Einzige, das für die zählt, sind die Umsätze!“ Manuel Bures, City-Manager

„Ich habe von den Plänen schon frühzeitig erfahren und konnte rechtzeitig reagieren“, sagt City-Manager Manuel Bures. Konkret gebe es zwei Interessenten für den Standort, einer wäre sogar bereit, die Räumlichkeiten sofort nach dem Auszug des Drogeriemarktes zu übernehmen: „Der könnte auch den Wunsch nach einem Lebensmittelgeschäft im Zentrum abdecken“, sagt Bures. Das Geschäftslokal sei in einem Top-Zustand, Vermieter und Stadtmarketing würden hier an einem Strang ziehen.

Beide Filialen bei Umsätzen ähnlich

Gut findet er den Schritt der Kette trotzdem nicht: „Die Konzerne entscheiden sich oft gegen die Innenstädte, die brauche in der Werbung nicht mehr von Regionalität reden, weil sie die nicht einhalten“, ärgert sich Bures, selbst oft Kunde in der Hauptplatzfiliale: „Die Innenstädte sind den großen Ketten egal, das Einzige, das für die zählt, sind die Umsätze.“

Der dm ist ein Frequenzbringer im Zentrum: „Von den Abrechnungen unserer viel.wert-Karte wissen wir, dass die Umsätze beider Mistelbacher Filialen ähnlich waren, an manchen Tagen war die Hauptplatz-Filiale sogar besser“, sagt Bures. Aber die Ketten wollen Geschäftslokale mit gleichförmigem Grundriss und hohen Räumen. Da könnten Altbestände in Stadtzentren nicht mithalten, weiß Bures.

Huber Shop hätte eigentlich seinen Vertrag in der M-City verlängern wollen, die Suche im Mistelbacher Zentrum war aber erfolglos: Die Bausubstanz im derzeit einzig passenden Lokal ist zu feucht.

Neu vermietet ist das ehemalige Janner-Geschäft in der Hafnerstraße, hier ist schon Landarbeiterkammer eingezogen, diese Woche wird Eröffnung sein. Nicht am Markt ist derzeit der Zielpunkt: „Hier soll umgebaut werden, die Arbeiten sollen im Oktober starten“, sagt City-Manager Manuel Bures: „Ich hoffe, dass es danach rasch zu einer Vermietung kommt.“