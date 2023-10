Drei Druckmaschinen und eine Vielzahl an Möglichkeiten

In der Druckwerkstatt können auf circa 120 Jahre alten Druckpressen die verschiedensten Druckarten, wie Monotypie, Linolschnitt oder Radierung, ausprobiert werden. Der Kunstverein Mistelbach kaufte 2007 mehrere Räume vor dem Museumszentrum, genaue Adresse Waldstraße 46, und eröffnete eben genannte Druckwerkstatt. Zurzeit gibt es in der Werkstatt eine Hochdruckpresse für Linoldruck, eine große Tiefdruckpresse für die Radierungen und eine neuere kleine Tiefdruckpresse für die Monotypie.

Interessierte können jederzeit in der Druckwerkstatt vorbeischauen. Vorher solle man sich bitte unter 0660117632 oder per Mail unter guenther@esterer.at beim Werkstattleiter Günther Esterer melden. „Sonst steht man vor verschlossener Tür“, scherzt Esterer. Neben der Druckmöglichkeit kann man sich an den verschiedenen Maltechniken versuchen und in Kursen und Workshops das Wissen erlernen. Nähere Informationen findet man unter www.esterer.at.

Die Werkstatt war für ein paar Monate geschlossen, weil es einen kleinen Wasserschaden im Obergeschoss gab. Der Boden und die Decke mussten erneuert werden, aber die Druckpressen sind zum Glück nicht kaputt gegangen und nun findet sozusagen eine Art Neueröffnung statt.

Drei Druckpressen - Vielzahl von Möglichkeiten

Monotypie ist eine Flachdrucktechnik. Das zu druckende Motiv wird mit Hilfe von Walzen auf ein nicht saugendes Material, wie Metall oder Glas, aufgetragen. Hierbei muss man aufpassen, dass die Farbschicht nicht zu dick wird, denn es ist ein Quetschdruck und die Farbe würde sonst auseinandergequetscht werden und das Bild nicht mehr zu erkennen sein. Künstler verwenden zusätzlich zur Farbe auch Blätter oder Bandagen beim Auftragen. „Das Handling ist einfach“, betont der Meister.

Die kleine Tiefdruckpresse für Monotypie. Foto: Florentina Sinnreich

Radierung ist eine Tiefdrucktechnik. Es gibt viele verschiedene Techniken bei der Radierung: Die beiden einfachsten sind Kaltnadelradierung und Ätzradierung. Bei der Kaltnadeltechnik wird mit Hilfe eines sogenannten Stichels oder einer Radiernadel das gewünschte Motiv eingeritzt. In die dadurch entstandenen Vertiefungen gelangt Farbe hinein und das Bild wird anschließend auf sogenanntes Büttenpapier gedruckt. Anders als bei der Monotypie sind hierbei Mehrfachdrucke möglich.

Bei der Ätzradierung wird auf eine Metallplatte, meist Kupferplatte, Asphaltlack aufgetragen und das Motiv mit einer Radiernadel hineingeritzt. Dadurch wird der Asphalt aufgerissen und anschließend in Säure gelegt. „Dieser Prozess wird mehrmals wiederholt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist“, erklärt Esterer. Am Schluss befindet sich in den Vertiefungen wieder Farbe und das Bild wird auf Büttenpapier gedruckt. Je tiefer eine Vertiefung ist, desto dunkler wird die Farbe.

Die 120 Jahre alte Tiefdruckpresse für Radierungen. Foto: Florentina Sinnreich

Der wohl durch die Schule bekannteste Druck ist der Linoldruck. Dieser und der Holzdruck sind Hochdrucktechniken. Das Prinzip hierbei ist, man schneidet sein Muster in Linol oder Holz: „Alles was stehen bleibt, wird eingefärbt, alles was wegfällt, bleibt weiß", fasst Esterer zusammen. Die Hochdruckpresse der Druckwerkstatt gehörte früher der Druckerei Riedel und wurde zum Bedrucken von Kranzschleifen verwendet.