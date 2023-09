Drei-Parteien-Antrag für den Stadtmarketing-Ausstieg

„Wir haben Ende August angekündigt, dass wir den Antrag auf Auflösung der Mistelbach Marketing GmbH stellen wollen“, sagt Liste aktiver Bürger-Stadtrat Friedrich Brandstetter. Da habe es keine Reaktion gegeben. Wäre es nach dem Bürgermeister gegangen, hätte es das Thema nicht auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung geschafft. „Also haben wir das über die Geschäftsordnung des Gemeinderates gemacht: Ein Drittel der Gemeinderäte, jene von SPÖ, LaB und FPÖ, unterschrieb den Antrag. Jetzt ist die Auflösung der Mima letzter Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag. Bereits am Freitag davor präzisierten Stadtrat und Liste aktiver Bürger-Chef Friedrich Brandstetter und Vizebürgermeister und SPÖ-Fraktionschef Manfred Reiskopf ihre Bedenken zum Citymanagement.

„Gründe gibt es viele“, sagt Brandstetter: 1,5 Mio. Euro habe die Gemeinde in den vergangenen acht Jahren in die Mima gesteckt, für den Chef der Liste aktiver Bürger war der Erfolg für Mistelbach überschaubar. Und manche Investitionen würden im Rechnungsabschluss gar nicht unter Stadtmarketing verbucht, kritisiert er. Andererseits seien die insgesamt 160.000 Euro, mit denen die Mima pro Jahr als Budget auskommen müssen, zu wenig für eine effiziente Arbeit, sagt Brandstetter. Schon bei der Gründung habe Roland Murauer, jener Stadtmarketing-Experte, der Stadt und Mima bei der Gründung beraten hatte, angemerkt, dass es ein Budget von 300.000 Euro brauche. „Das müssten heute 400.000 Euro sein“, sagt Brandstetter: 300.000 von der Stadt und 100.000 von der lokalen Wirtschaft - was sich die Stadt aber nicht leisten könne, rechnet Brandstetter vor: Denn ein neuer achtgruppiger Kindergarten und ein Hort müssten gebaut werden und auch die Volksschule platzt aus allen Nähten und müsste saniert werden. Abgesehen davon sei der Zustand der Gemeindestraßen und Gehsteig stellenweise eine Zumutung.

„Außerdem verlegt A1 heuer noch zehn Kilometer Glasfasernetz“, ergänzt der für den Straßenbau zuständige Vizebürgermeister Manfred Reiskopf. Es gebe den Beschluss in der Stadt, dass längere Gehsteigabschnitte mit Mistelbacher oder Verbundpflaster gestaltet würden. Mit Randsteinen koste da der Quadratmeter 400 Euro, ohne auch noch 200 Euro. „Da brauchen wir alleine drei Mio. Euro. Und nächstes Jahr geht es mit dem Glasfaserausbau weiter“, sagt Reiskopf: „Die Mima sei gut und schön, aber sie gehöre nicht zu den Top 6 Kernaufgaben einer Gemeinde.“

Und noch einen Punkt kritisieren die beiden hinsichtlich der Finanzierung der Mima: Während sicher Gemeindeanteil aus 120.000 Euro plus 30.000 Euro für Sonderprojekte und Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes zusammen setzt, zahlt die Mistelbacher Wirtschaft von ihren 40.000 Euro nur 20.000 in Bar und der Rest kommt über Beiträge für organisierte Aktionen und Sponsorgelder herein. Vor allem Letzteres sind es, was dem Budget durchaus Spielraum verleiht.

„Deshalb werden wir den Antrag stellen, dass die Eigentümervertreter in der Mima den Antrag auf Auflösung der GmbH stellen werden“, sagt Brandstetter. Wer soll dann die Aufgaben der Mima übernehmen? „Es gab eine Zeit vor der Mima“, sagt der LaB-Stadtrat: Und auch andere Städte würden es schaffen, ein Citymanagement ohne derartiges finanzielles Engagement der Gemeinde auf die Beine zu stellen. Demnächst wird das südsteirische Leibnitz sein Konzept den Mistelbachern vorstellen.

Und wer soll das personell machen? „Die Kulturabteilung der Stadt organisiert das Stadtfest ausgezeichnet“, sagt Vizebürgermeister Reiskopf. Ob das günstiger ist, zusätzliche Mitarbeiter der Stadt für die Mima-Aufaben aufzunehmen? „Nicht alles, was die Mima macht wären Aufgaben der Stadt“, sagt Brandstetter. Zudem wolle man die konkreten Ideen dem Gegenüber nicht über die Zeitungen ausrichten, wollen sich Brandstetter und Reiskopf über konkrete Pläne für eine Zeit nach einer Citymanagement-Gesellschaft bedeckt halten. Grundsätzlich hielten sich die Erfolge der Mima in Sachen Leerstellenmanagement in Grenzen. Und manche Mitglieder von „wir mistelbach“ würden ohnehin auch den Zweck der Mima in Frage stellen, sagt Reiskopf. „Außerdem ist es schon traurig, dass eine Marketinggesellschaft wie die Mima nicht einmal eine eigene Homepage hat“, schießt Brandstetter nach.

Wie soll es jetzt weiter gehen? „Für mich ist es sowas wie: Zurück zum Start“, sagt Brandstetter, um sich sofort wieder einzubremsen: Man wolle ja niemanden etwas über die Medien ausrichten. Wäre die Reform des Stadtmarketings eine Möglichkeit? „Ein professionelles Stadtmarketing kostet viel Geld. Das können wir uns nicht leisten“, sagt Reiskopf.

Wie wirken sich die unterschiedlichen Positionen zum Thema Mima eigentlich auf das Klima in der Stadtregierung aus? „Das darf keine Auswirkungen haben. In einer Demokratie muss man andere Meinungen akzeptieren. Ich akzeptiere ja auch jede Mehrheit, auch wenn ich mir manchmal denke, das geht mir jetzt gegen den Strich!“, sagt Vizebürgermeister Manfred Reiskopf.

Detail am Rande: Der Antrag, dass der Punkt es auf die Gemeinderatstagesordnung schafft, wurde auch von FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger unterschrieben. Zum Brandstetter/Reiskopf-Pressegespräch war sie nicht eingeladen.