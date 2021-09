Eines unterschied diese zwölfte Staffel der Talentsuche: Erstmals konnten sich Kandidaten per Video bewerben, die Besten wurden zum Casting geladen. Mit Recht, wie das Mistelbacher Casting zeigte.

Gemeinsam kamen die Gerasdorferin Vanessa Popa und die Enzersdorferin (bei Staatz) Verica Luna zum Casting: Die beiden 15-Jährigen kennen sich aus dem Musik-Gym Wien-Neustiftgasse, beide sind musikalisch: Vanessa spielt Klavier, Verica Horn. Und: Letztere hat schon Erfahrung mit der Casting-Show: Sie war schon 2020 bei der Bezirksshow vor dem Mistelbacher Rathaus dabei.

Gemeinsam sangen sie „Du Lipas „We‘re Good“, wobei sie durchaus gesanglich mehr Druck machen hätten können. „Was ich lässig find‘, ist, dass ihr einstimmig und zweistimmig singt“, zollte Andy Marek Respekt: „Bei euch klingt das richtig schön, wenn ihr einstimmig singt, ihr passt gut zusammen.“

Regelrecht begeistert waren Talente-Sucher Andy Marek und sein Tour-Manager Thomas Breit dann aber von der 16-jährigen Kronbergerin Julia Schuster: Ihr zweites Lied, das anspruchsvolle „Shallow“ von Lady Gaga ließ er sie gar nicht mehr fertig singen, sondern drückte ihr das Ticket für die Weinviertel-Show gleich in die Hand: „Du gehörst zu den besten Fünf dieser Staffel. Wen du alles richtig machst, dann kann es richtig gut werden!“, war der Showmaster überzeugt: „Wir suchen das größte Talent und du hast alles, das man dafür braucht: Du bist fesch, du bist jung und du hast eine Hammer-Stimme!“ Und zu Breit: „So schön haben wir „Shallow“ noch nie bei Castings gehört, oder?“ Der stimmte zu.

Die Kindergarten-Pädagogikschülerin singt übrigens nicht nur für ihre Kindergartenkinder, sondern auch bei Taufen und Hochzeiten, abseits der Kunst spielt sie bei der Damenmannschaft von Klein-Engersdorf in der Verteidigung: „Ich hab mir‘s gedacht, dass das Fußballer-Beine sind“, scherzte Marek.

Wie geht es jetzt weiter? Die zwei Showacts aus dem Bezirk Mistelbach werden mit den anderen Weinviertler Kandidaten am 25. Oktober um 19 Uhr im Mistelbacher Stadtsaal im Weinviertelfinale gegeneinander antreten, die Besten von dort gehen ins Niederösterreich-Nord-Finale in Hollabrunn, wo Wein- und Waldviertel im Semifinale aufeinandertreffen werden. „Bei der Weinviertel-Show werdet ihr ein super Ambiente, eine tolle Bühne, professionelles Licht und den Tontechniker von Reinhard Fendrich an den Reglern haben“, Mareks Nachsatz: „Und den besten Moderator.“ Entscheidend für den Aufstieg ins Semifinale wird das Voting der Expertenjury (60 Prozent) und die Zahl der Anrufe von Fans (40 Prozent) sein. In der Weinviertel-Show werden übrigens ausschließlich Damen aufeinandertreffen: „Das kann ja nur gut werden“, kommentierte das eine mit fiebernde Mutter.