Dritter Anlauf für das Musical „Joseph“

„Die Kinder für unser Musical haben wir schon 2019 gecastet. Damals waren sie Kinder, jetzt sind sie deutlich größer geworden und brauchen neue Kostüme“, lacht Reinhard Hirtl, Obmann des A-Capella-Chores Weinviertel.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Zur Zeit steht sein Ensemble mitten in den Proben für das Musical „Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat“, das ursprünglich 2020 seine Premiere feiern hätte sollen. Zehn Tage vor dem ersten Vorhang musste abgesagt werden. Zwei Mal kam Corona dazwischen, aber heuer (Premiere 25. März) soll es klappen.

„Wir haben bei den Proben nahezu eine hundert- prozentige Anwesenheit. Alle sind hoch motiviert.“

Reinhard Hirtl, Obmann A-Capella-Chor Weinviertel

„Uns war wichtig, dass alle Kinder, die gecastet waren, auch heuer dabei sein können“, sagt Hirtl - im gesamten Ensemble musste nur eine Handvoll Schauspieler nachbesetzt werden. Man merkt: Die Schauspieler fiebern auf die Produktion hin. „Wir haben bei den Proben, trotz Masken- und Testpflicht davor, nahezu eine hundertprozentige Anwesenheit. Alle sind hoch motiviert“, sagt Hirtl.

Hat sich die lange Vorbereitungszeit auf das Stück ausgewirkt? „Wir können jetzt szenisch Sachen umsetzen, für die hatten wir 2020 keine Zeit mehr zu proben“, sagt Regisseur Stephan Witzlinger: So gesehen seien er und das Ensemble jetzt fast schon mit einer luxuriösen Probenzeitspanne ausgestattet. Denn 2020 war das Stück ja ausgeprobt und bereit für die Bühne. „Manches muss ich halt anpassen, weil ich andere oder weniger Schauspieler hab.“

Merken würde man die lange Vorbereitungszeit auch bei den Schauspielern: „Da hat manches einen Reifeprozess durchgemacht, man merkt, dass sie tiefer in der Story drinnen sind“, sagt Witzlinger. Und die neuen Darsteller würden frischen Wind in die Produktion bringen.

„Ich hatte Sorge, wie sich der Lockdown und die fehlenden Auftritte auf meine Stimme auswirken würden“, gesteht Tanja Petrasek, die die Erzählerin singt: „Die Stimme ist ein Muskel und muss trainiert werden.“ Aber alle Sorge sei umsonst gewesen, sagt die Sängerin: „Persönlich bin ich reifer geworden und sehe manches heute anders, als vor drei Jahren“, entsprechend habe sich auch ihre Interpretation der Erzählerin geändert.

Wie sehr ist die Vorfreude auf Proben und Vorstellung? „Wir wollen alle auf der Bühne stehen, es macht Freude, endlich wieder auftreten zu können“, sagt Doris Wimmer, die die Mrs. Potiphar singt. „Wir machen das ja alle nicht wegen des Geldes“, ergänzt Petrasek: „Auch wenn es nicht schadet, wenn was raus schaut“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Derzeit wird bis zu drei Mal in der Woche im Bundesschulzentrum geprobt, ab 13. März wird in den Stadtsaal übersiedelt. 99 Personen sind in die Produktion involviert, 39 stehen auf der Bühne.

Was erwartet die Besucher? „Eines der schwungvollsten und farbenprächtigsten Musicals“, findet Obmann Reinhard Hirtl, „Ein erwartbares, frohes Spektakel mit einem Augenzwinkern, dass sich selbst nicht zu ernst nimmt“, ergänzt Regisseur Stephan Witzlinger.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden