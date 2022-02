Dritter Anlauf für Musical im Stadtsaal

Nach den coronabedingten Verschiebungen in den Jahren 2020 und 2021 ist der A-Capella-Chor Weinviertel im Rahmen des Musiktheaters Mistelbach drauf und dran, endlich das bunteste, fröhlichste und schwungvollste Musical aller Zeiten, „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ von Andrew Lloyd Webber, im Stadtsaal Mistelbach aufzuführen.

Unter genauer Einhaltung der in einem Präventionskonzept festgehaltenen COVID-19-Auflagen laufen die Proben seit Anfang Jänner auf Hochtouren. „Jeder einzelne Darsteller ist bereit, alles dafür zu geben, damit ab 25. März gespielt werden kann“, ist Obmann Reinhard Hirtl überzeugt.

Der gesamte Chor ist traditionell in die Produktion auf und hinter der Bühne eingebunden. All das bietet Musiktheater-Genuss auf höchstem Niveau und hinterlässt unvergessliche Eindrücke. „Ich freue mich auf jedes Probenwochenende und man spürt so sehr, dass alle an einem Strang ziehen. Wir hoffen, dass wir endlich dieses Musical unserem treuen Publikum zeigen dürfen – das wünsche ich mir von ganzem Herzen“, sagt Reinhard Hirtl.

