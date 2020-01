Die Stadt Mistelbach dankte seit Jahrzehnten bei Vereinen engagierten Mistelbachern und verlieh ihnen das Ehrenwappen in Gold. Alt-Bürgermeister Alfred Pohl bekam den Ehrenring der Stadtgemeinde.

„Das Ende des Jahres hat bei machen Spuren hinterlassen: Wegen der gegessenen Krapferl“, scherzte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz beim Miselbacher Neujahrsempfang, bei dem die Stadtgemeinde vorallem ihren engagiertesten Bürgern dankte. „Leben kann man nur vorwärts“, konterte Bürgermeister Christian Balon. Für ihn war es der erste Neujahrsempfang als Bürgermeister. Begrüßen konnte er auch seine Vorgänger Alfred Pohl, Alfred Weidlich und Edmund Freibauer, der den Neujahrsempfang vor Jahrzehnten erfunden hatte.

Neben Vertretern der rund 200 Mistelbacher Vereine waren auch Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, Pfarrer Franz Exiller, Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber, Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer, Rot Kreuz Bezirkstellenleiter Clemens Hickl und Kasernenkommandant Hans Peter Hohlweg gekommen. Gerne gesehene Gäste sind in Mistelbach die Vertreter der Partnerstadt Neumarkt in der Oberpfalz Helmuth Jawurek und Heiner Zuckschwert.

Den Empfang zum Netzwerken nutzten dann auch Andrea Danklmayer von der Landeskliniken Holding, Klinikum-Direktorin Jutta Stöger, Bauernkammer-Obmann Hermann Stich, Rudolf Westermayer von der Arbeiterkammer und Margit Baar vom Landesverwaltungsgericht in Mistelbach.

Beim Festakt verlieh die Stadtgemeinde das Ehrenwappen in Gold an Albin Bittenauer, Christine Flandorfer und Kurt Rausch, Wolfgang Furch, Herbert Krejci, Karl Polak sen. und Brune Rath, Altbürgermeister Alfred Pohl erhielt den Ehrenring der Stadtgemeinde.

Auch der Kameradschaftsbund nutzte die Möglichkeit, verdiente Personen zu ehren: Alfred Pohl bekam das Landesverdienstkreuz in Gold, Rudolf Demschner jenes in Silber. Die Hauerinnung bekam Dank und Anerkennung der Stadtgemeinde für ihr Engagement rund um das im Vorjahr in den Status des immateriellen Kulturgutes erhobenen „Lad‘ umtragen“ beim Hauerumzug.