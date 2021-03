Seit einem Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem. Für das Team des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf ist das eine besonders fordernde Zeit. Die Mistelbacher NÖN sprach mit der kollegialen Führung des Klinikums, dem ärztlichen Direktor Christian Cebulla, der kaufmännischen Direktorin Jutta Stöger und der stellvertretenden Pflegedirektorin Gabriele Rudorfer über das vergangene Covid-Jahr, Herausforderungen und Erkenntnisse.

NÖN: Corona machte im vergangenen Jahr kaum Pause: Wie belastend ist es für Ärzte und Pflegepersonal, in den Corona-relevanten Abteilungen ständig am Limit zu arbeiten? Wie fordernd ist die Corona-Krise für die Führung des Klinikums?

Gabriele Rudorfer: Der Betreuungsaufwand von Covid-Patienten ist um ein Vielfaches höher und anstrengender als im gewohnten Klinik-Alltag. Mit zunehmender Dauer der Krise tritt neben der physischen Belastung die psychische Belastung in den Vordergrund. Auch die Mitarbeiter unseres Klinikums sehnen ein Ende der Pandemie herbei. Ein ständiger Begleiter ist auch die Angst, selbst an Covid zu erkranken oder seine Angehörigen und Kolleginnen anzustecken.

Christian Cebulla : Für uns als Klinikleitung ist die größte Herausforderung, dass man nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt. Wie viele Patienten brauchen unsere Hilfe, werden wir es schaffen? Sind unsere Mitarbeiter entsprechend geschützt, wie geht es ihnen? Wie können wir personelle Ausfälle kompensieren? Anfangs tägliche, später zwei Mal wöchentlich Krisenstäbe. Gedanklich immer zwei, drei Schritte voraus sein. All das belastet und fordert, man nimmt es mit ins Wochenende, ins Familienleben, in den Schlaf. Ein arbeitsfreies Wochenende hatten wir seit Beginn der Krise im Februar 2020 nicht mehr wirklich.

Laut Notruf 144 gibt es etwa bei Katarakt-OPs eine Warteliste mit 975 Personen und 39 Wochen Wartefrist, bei Implantationen bei Hüfte und Knie je 18 Wochen Wartezeit. Wie weit hat Corona das OP-Programm behindert?

Cebulla : Im gesamten Verlauf der Corona-Krise waren wir bemüht, Patienten mit lebensbedrohenden, schwerwiegenden, sowie auch massiv die Lebensqualität einschränkenden Erkrankungen die entsprechenden Behandlungen und auch notwendige Operationen zu ermöglichen. Starke Einschränkungen hat es jedoch bei planbaren Operationen, welche nicht den vorher genannten Kriterien entsprechen, gegeben. Wir mussten auch feststellen, dass sich viele Patienten trotz ihrer teilweise fortgeschrittenen oder schweren Erkrankung nicht ins Spital getraut haben. Beim von Ihnen genannten Beispiel der Katarakt-Operationen haben wir beispielsweise die Operationen schwerpunktmäßig in das Medizinische Zentrum Gänserndorf verlegt, womit es uns gelungen ist, die Wartezeit auf mittlerweile zehn Wochen zu reduzieren.

Wie gehen die Mitarbeiter des Landesklinikums damit um, wenn sie aus dem strengen Worst-Case-Denken am Arbeitsplatz in den Privatbereich wechseln, wo doch oftmals ein legerer Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen beschritten wird?

Rudorfer : Dies stößt nicht nur bei unseren Kollegen, sondern auch bei vielen anderen Menschen auf Unverständnis. Wir erleben die Folgen, egal ob Jung oder Alt. Die mangelnde Solidarität bzw. Rücksicht belasten schon sehr. Dass kein Ende der Krise in Sicht ist, macht die Situation auch nicht besser. Man resigniert nicht, es stimmt einen aber nachdenklich und besorgt.

Was waren die größten Herausforderungen in der Beschaffung der nötigen Ausrüstung? Welche Lehren hat man aus der Knappheit von Schutzbekleidung, Masken etc. gezogen?

Jutta Stöger: Die große Herausforderung war vor allem, dass aufgrund der angespannten Weltmarktsituation die Zuteilung der notwendigen Schutzausrüstung, wie Masken, Brillen, Mäntel, Desinfektionsmittel und Testmaterialien, oftmals nicht absehbar war. Trotz alledem konnten wir jederzeit unseren Patienten und Mitarbeiter den optimalen Schutz gewährleisten. Die Krise zeigt die Verletzbarkeit des Systems der internationalen Lieferketten und die Abhängigkeit von Produktionsstätten im Ausland.