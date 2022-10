Ein neuer Stadtteil: Mega-Anlage übergeben

Es ist wohl die größte Wohnhausanlage, die in Mistelbach je in einem Rutsch übergeben wurde: Die Siedlungsgenossenschaft Frieden übergab am 21. September die Schlüssel der 113 im Norden der Stadt errichteten Wohnungen.

Gebaut wurden die Wohneinheiten in 35 Monaten und auf fünf Stiegen. Spatenstich für die Mega-Anlage war 2019. „35 Monate klingt lang. Aber die Baustelle war herausfordernd wegen ihrer Hanglage. Außerdem waren wir mit dem Baubeginn im November schon fast im ersten Winter“, sagt Geschäftsführer Christoph Scharinger. Dazu kam noch die Preiskrise am Bau: 21,9 Mio Euro wurden verbaut, die Grundkosten noch nicht eingerechnet. Das Land NÖ förderte mit rund 10 Mio. Euro. Der Baupreis pro Quadratmeter belief sich auf 2.750 Euro pro Quadratmeter. „Wir haben noch relativ günstig bauen können“, sagt Scharinger.

„113 Wohnungen mit über 200 neuen Einwohnern: Ihr seids ja mehr, als Föllim Einwohner hat“, lachte Landtagspräsident Karl Wilfing: „Ihr seid ein ganzer Ort!“ Daran merke man auch die Bedeutung des Bauprojektes für die Stadt Mistelbach. Aber nicht alle neuen Bewohner in der neuen Frieden-Siedlung sind Neo-Mistelbacher: „Ich sehe auch ein paar alte Gesichter“, freute sich Bürgermeister Erich Stubenvoll: Denn manch einer nutzte die Gelegenheit, um in der Stadt umzusiedeln.

„Eine ungeheuer qualitätsvolle Wohnhausanlage in einer ungemein flotten Bauzeit“, attestierte er der Frieden. Die Nachfrage nach Wohnungen in der Anlage war schon nach dem Spatenstich groß gewesen: „Die Wohnungen hätten mehrfach vergeben werden können“, weiß der Stadtchef.

Wichtig für ihn ist das gute Zusammenleben in der Anlage: „Wenn Streitigkeiten bis zum Bürgermeister gehen, dann kann man meistens eh nichts mehr machen“, weiß er. Damit sich die neuen Bewohner kennenlernen, wird es wieder ein Grätzlfest geben: „Das erste Fass spendet immer der Bürgermeister und üblicherweise hängen sich da der Vertreter des Landes und der Geschäftsführer der Baugenossenschaft an“, organisierte Stubenvoll auch gleich die Getränke für die Feier: „Bei 113 Wohnungen braucht man schon ein paar Fässer!“

