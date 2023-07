Ein Nitsch-Konzert im Musikvereins-Saal zum 85er

Anlässlich des 85. Geburtstags des Universalkünstlers Hermann Nitsch stellt das Tonkünstler‐Orchester Niederösterreich am Dienstag, 31. Oktober 2023, unter der Leitung des jungen österreichischen Dirigenten Patrick Hahn und gemeinsam mit dem Ö1‐Musikexperten Albert Hosp die 9. Sinfonie von Hermann Nitsch, „Die Ägyptische“, den Werken seiner musikalischen Vorbilder im Großen Saal des Musikvereins gegenüber. Erstmals wird ein musikalisches Werk von Nitsch im Musikverein aufgeführt, ein lang gehegter Wunsch des Künstlers, der nun posthum in Erfüllung geht. „Die Ägyptische“ war 2009 im nitsch museum (damals noch Museumszentrum Mistelbach MZM) uraufgeführt worden, wobei auch die Stadtkapelle Mistelbach Teile der Sinfonie spielte.

Hermann Nitsch, der im April 2022 gestorben ist, war nicht nur weltberühmter Aktionist, Maler, Philosoph und Zeichner: Er war auch Komponist. Schon in den 1960er‐Jahren spielte die Musik eine fundamentale Rolle in seinem Gesamtkunstwerk. Nitschs Kompositionen wurzeln im Schrei als vorsprachlichem Ausdruck dionysischer Ekstase. Weitere starke Einflüsse finden sich bei John Cage, Anton Webern, Richard Wagner und Alexander Skrjabin.

Die Musik des „Orgien Mysterien Theater“ hat für den Künstler in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Instrumentale Zusammensetzung, Dauer und Intensität der Kompositionen wurden ebenso wie die Handlungsabläufe der Aktionen in Form von Partituren akribisch auf Millimeterpapier festgehalten.

Im Detail: Am 31. Oktober, um 19.30 Uhr, stehen im Großen Saal des Musikvereines Wien neben Nitsch auch „Sechs Stücke für Orchester op. 6“ von Antonin Weber, das Vorspiel zur Oper „Tristan und Isolde“ in Richard Wagners Konzertfassung und „La Poéme de l'Extase“ op. 54 von Alexander Skrjabin auf dem Programm. Höhepunkt ist dann „Die Ägyptische“. Um 18.45 Uhr gibt's im Gläsernen Saal eine Einführung mit Albert Hosp.

