Mistelbach: Ein perfektes Sommerfest

Am Markt sorgte die FF Mistelbach unter Kommandant Claus Neubauer für die Versorgung der Gäste mit Käsekrainern und Neumarkter Gans-Bräu, bei der Paradise Bar von Andrea Laudat-Rois am Sonnendeck lockten Aperol und DJ-Stimmung, in der Marktgasse spielte Vitazz auf. Und so nebenbei eröffnete auch Mario Koch seinen Würstelstand in der Marktgasse.

„Perfektes Wetter für so ein Fest“, attestierte Bürgermeister Erich Stubenvoll, auch „wir mistelbach“-Obfrau Sabine Buryan, Citymanager Manuel Bures und Freitagsmarkt-Koordinatorin Lena Sattmann waren mit dem perfekten Frühsommerfest zufrieden.

