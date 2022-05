Ein Software-Fehler sorgt für Irritationen

Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) soll bewusst sein Amt missbraucht haben, da eine Grundabtretung „bewusst nicht, zum Schein oder bewusst falsch durchgeführt“ worden sei, schreiben anonyme Anzeiger, die eine Sachverhaltsdarstellung an die Medien und die Aufsichtsbehörde geschickt haben: Außerdem stehen eine mögliche Täuschung bzw. Betrug der Gemeinderatsmitglieder und die illegale Änderung des Flächenwidmungsplanes für sie im Raum.

Hintergrund der Aufregung ist die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich Mitterhofgasse-Waldstraße: Auf zwei Grundstücken soll dort eine Wohnhausanlage errichtet werden, als Verbindung zwischen Winzerschulgasse und Grüne Straße wurde in der 43. Novelle des Flächenwidmungsplanes ein Geh- und Radweg an der Südseite des Grundstückes gewidmet. Nach Einsprüchen eines Grundbesitzers zwischen Waldstraße, Grüne Straße und dem Rad-Fußweg wurde dieser Plan neuerlich abgeändert: In der 44. Novelle wurde der Radweg im Bereich seines Wohnhauses an die Nordseite seines Grundstücks verlegt, der Weg führt jetzt entlang der bestenden Straße, er muss die entsprechende Fläche abtreten, damit der Gehsteig breiter wird. Soweit, so klar.

Was die Anzeiger irritiert ist, dass, ruft man auf der Gemeindehomepage den aktuellen Flächenwidmungsplan ab, ein Plan erscheint, auf dem der Rad- und Fußweg auf der Südseite des Grundstückes aufscheint. Auf einer Fläche, auf der der Grundstücksbesitzer bereits eine Garage errichtet hat. Schaut da die Gemeinde bewusst weg oder wurde was verfälscht? Nein, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP): Es gelte die im Gemeinderat beschlossene 44. Novelle mit dem Radweg an der Nordseite des Grundstücks. „Durch die Sachverhaltsdarstellung sind wir allerdings auf einen Fehler im Programm draufgekommen, mit der die Pläne auf unserer Homepage veröffentlich werden.“ Die aktuellen Pläne würden schlichtweg dort nicht angezeigt, zu sehen ist die 43er-Version. „Gültig sind die Pläne im Rathaus und nicht irgendwelche Pläne im Internet“, sagt Stubenvoll, den der Softwarefehler furchtbar ärgert: „Ich bedauere diesen Fehler“.

Etwaige Bauverstöße gegen die Flächenwidmung würden übrigens parallel zur Fehlerbehebung behandelt, heißt es aus dem Rathaus.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.