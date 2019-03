Der neue Spielplatz Nord in der Körnerstraße soll zu Gänze eingezäunt werden: Das forderte „Liste aktiver Bürger“-Gemeinderat Heinrich Krickl in einem dringlichen Antrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Kinder müssten vor freilaufenden Hunden geschützt werden, so seine Begründung. Bei den ÖVP-Mandataren löste das Entrüstung aus.

„Wir bauen einen supertollen Spielplatz, aber einen Zaun machen wir nicht.“Heinrich Krickl

Mistelbach wächst im Norden. Eigentlich muss jede Wohnsiedlung einen Spielplatz errichten. Die Ausnahme: Man finanziert gemeinsam mit der Gemeinde einen öffentlichen, dafür größeren Spielplatz. Diesen Weg ging Rainer Schönfelders „You-will-like-it-Living“-Baugesellschaft, die an der verlängerten Oberhoferstraße 53 Eigentumswohnungen und Doppelhäuser errichtete. Der Spielplatz wird in der Körnerstraße errichtet und bedient damit Sonnenpark, Schönfelder-Siedlung und Försterweg.

Die Körnerstraße ist aber auch der Ausgangspunkt für Spaziergänge in das Rosental. Beim geplanten Spielplatz sind zwar Zaunelemente Richtung Bahndamm und Straße geplant, die unproblematischen Seiten sollen mit einer Hecke begrenzt werden.

LaB Heinrich Krickl (LaB) will vollständigen Zaun um den Spielplatz in derKörnerstraße.

Viele Hundebesitzer würden ihre Tiere in der Körnerstraße frei laufen lassen. Das sei eine Gefahr für die Kinder, findet Krickl und forderte daher eine komplette Einfriedung des Spielplatzes. „Wir bauen einen supertollen Spielplatz, aber einen Zaun machen wir nicht.“ Alleine die Kosten für die Spielgeräte würden sich auf 70.000 Euro belaufen, die ganze Anlage koste 100.000 Euro: „Aber 700 Euro für einen Zaun haben wir nicht?“

Der Konter der ÖVP war massiv: Es sei nicht die Linie der Stadt, Kinder zum Spielen in Käfige einzusperren, lautete der Tenor. „Gesellschaftspolitisch das komplett falsche Zeichen“, fand Josef Schimmer (ÖVP), beruflich jahrelang Leiter der Jugendwohlfahrt der Bezirkshauptmannschaft. Vizebürgermeister Christian Balon (ÖVP) ortete einen frühen Beginn des Gemeinderatswahlkampfs: Er habe als Vater dreier kleiner Kinder noch nie Angst auf einem Spielplatz gehabt. Finanzstadtrat Harald Beber (ÖVP) verwies auf die Aufsichtspflichten von Eltern und Hundebesitzern.

Den Schluss der Debatte wünschte sich angesichts des massiven Abwehrfeuers Krickl selbst: „Ich denke, es ist alles gesagt.“ Zustimmung bekam er nur von seiner eigenen Liste und der FPÖ.