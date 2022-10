Mistelbach: Eine ganze Stadt vernetzen

„Und es macht Sinn, wenn nicht jede Stadt eine eigene Lösung sucht“, sagt Stubenvoll. Bei der Cities-App machen alle vier Städte im Bezirk mit, im Weinviertel sind außerdem Stockerau und Korneuburg schon in der App vertreten. Der Kunde kann dann entscheiden, Infos aus welchen Städten er aufs Handy bekommen will.

„Wir von der Wirtschaftskammer waren daran interessiert, unsere Mitglieder bei der Digitalisierung zu unterstützten“, sagt Wirtschaftskammer-Obmann und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl: „In der Pandemie hat die an Fahrt aufgenommen, das war für mich das Zeichen, dass wir schneller Schritte setzen müssen.“ Um das Programm im Bezirk zu ermöglichen, konnte er die Leader Region Weinviertel Ost und die Wirtschaftskammer als Partner gewinnen, um EU-Förderungen und den NAFES anzuzapfen. Ihren Beitrag müssen auch die Gemeinden leisten. Für Unternehmer kostet die Mitgliedschaft 250 Euro pro Jahr, für Vereine ist sie kostenlos. Haben Umland-Gemeinden Interesse an der App, so können sie auch an der App teilnehmen.

Starten soll die App in Mistelbach mit 7. November, damit sie schon im Weihnachtsgeschäft genutzt werden kann. Poysdorf und Wolkersdorf starteten am 17. Oktober, Laa am 1. Dezember.

