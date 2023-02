Eislauf-Saison endet mit Hit

„Eine Oma hat mir am ersten Tag gesagt, wie großartig sie findet, dass es sowas in Mistelbach gibt“, freut sich Lena Sattmann vom Stadtmarketing Mistelbach MiMa über das positive Feedback zum ersten Mistelbacher Zwergerl-Eislaufen vor dem Rathaus.

Seit November gibt es den Mistelbacher Eiszauber am Hauptplatz, heuer erstmals auf PVC-Platten statt Kunsteis. In den Semesterferien wollte das Stadtmarketing Eltern von kleinen Kindern ein besonderes Angebot schaffen: Eigentlich ist es ja nicht erlaubt, mit Straßenschuhen auf die PVC-Eisfläche zu gehen, da die Kleinen aber oft Unterstützung brauchen, wurde die Eisbahn vormittags für zwei Stunden auch für Straßenschuhe geöffnet – ein Besucherhit, wie sich zeigte. Manche Eltern kamen nicht nur an einem Tag auf die Eisfläche, oft waren schon nach dem Öffnen um 10 Uhr die Doppelkufen-Schlittschuhe vergriffen, eine kurze Wartezeit war angesagt. Für das Zwergerl-Eislaufen war extra der Schuhbestand bei den kleinen Größen aufgestockt worden. Mistelbacher Firmen sorgten für das Kinderanimations-Rahmenprogramm.

Mit dem Zwergerl-Eislaufen endete die heurige Eiszauber-Saison. Was ist das Fazit aus der ersten Saison des Eislaufens auf PVC?

„Als Projektbeauftragter der seit nun knapp acht Jahren den Eiszauber organisiert und begleitet hat, muss ich sagen, dass wir in all diesen Jahren noch nie so eine von Schlechtwetter mit Regen, feuchter Kälte, starken Windböen, milde Temperaturen, etc. geprägte Saison hatten, wie diese“, sagt Mistelbachs Citymanager Manuel Bures: „Umso wichtiger und richtiger war daher die Entscheidung, die Eiszauber-Fläche vor der Saison noch auf das Kunststoffplatten-System umzustellen.“ Ansonsten wären die Energiekosten ins Unermessliche gestiegen.

Wie war das Feedback der Besucher zum Fahren auf PVC? „Vor allem von Familien mit Kindern fiel die sehr positiv aus, weswegen wir auch in der letzten Woche in den Semesterferien dieser Zielgruppe maßgeschneidert mit dem „Zwergerl-Eislaufen“ mit Animation Rechnung getragen haben“, sagt Bures. Fortgeschrittene und sportliche Eisläufer hätten ohnehin schon bisher die großen Kunsteilaufbahnen in Wolkersdorf und Matzen genutzt. Dafür sei die Mistelbacher Fläche auch nicht gedacht.

PVC-Platten oder kurze Öffnung

