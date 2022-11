Eislaufen mal anders: „Feeling, wie auf Eis“

Eine energieautarke Eislauflösung will die Stadt angesichts der Energiekrise bieten: nicht wie gewohnt mit einem strombetriebenen Kühlaggregat, sondern mit einer klimafreundlichen Technik.

Das Stadtmarketing setzt auf moderne Polyethylen-Platten, die eine Gleitfähigkeit von 80 Prozent zur herkömmlichen Eisfläche garantiere, wie es heißt. Kunsteisläufer und Eishockeyspieler würden auf dieses System schwören. Es ermöglicht auch ein wetterunabhängiges Training abseits des Winters.

Im Gegensatz zu den in Shopping-Centern installierten Plastik-Eislaufbahnen, wo eigens dafür produzierte Schuhe benötigt werden, können in der Bezirksstadt ohne Probleme alle gängigen Eislaufschuhen verwendet werden – vorausgesetzt, sie weisen einen guten Schliff der Kufen auf. „Es ist ein Fahr-Feeling, wie auf Eis“, verspricht Citymanager Manuel Bures.

Die Eiszauber-Saison soll mit einem spektakulären Showprogramm am Freitag, dem 18. November, starten und bis 12. Februar 2023 – also bis nach den Semesterferien – andauern. Für die Besucher ist der Mistelbacher Eiszauber mitten am Hauptplatz täglich bei kostenlosem Eintritt geöffnet.

