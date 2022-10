Energie besser verteilen: Gemeinschaft für PV-Anlagen

Mehr Photovoltaik auf Gemeindedächern: Der Gemeinderat beschloss die Installation von insgesamt acht Anlagen. Auf das Dach der HTL sollen 60 kWp, auf das Dach des FF-Hauses sollen ebenfalls 60 kWp, die auch das Stadtmuseumsarchiv und den Stadtsaal mitversorgen sollen.

Auf die Feuerwehrhäuser in Paasdorf und Frättingsdorf sollen jeweils 10 kWp und auf das Poly 40 kWp, die auch das Bürogebäude dahinter versorgen soll. Elke Liebminger (FPÖ) regte an, dass diese Anlagen so gebaut werden, dass sie im Falle eines Blackouts mit Speicherelementen im Inselbetrieb benutzt werden können. Das sei Teil der Ausschreibung, sagte Umwelt-Stadträtin Martina Pürkl (Grüne). Dem stimmten alle Gemeinderäte zu.

Damit der auf den Gemeindedächern erzeugte Strom dann auch zwischen den Gebäuden der Stadtgemeinde verteilt werden kann, wurde die Energiegemeinschaft „Erneuerbare Energie“ gegründet. Vereinsmitglieder sind die Gemeinde und die Feuerwehr Mistelbach – weil für eine Vereinsgründung rechtlich zwei Parteien notwendig sind.

Die in den Erzeuger-Gebäuden nicht verbrauchte Energie wird dabei in das Netz der Energiegemeinschaft eingespeist und von der (günstig) an die Gemeinde weiterverkauft. Nur so kann der Strom zwischen den Gemeindegebäuden verteilt werden.

Zusätzlicher Strom soll übrigens auch aus einem Windrad kommen: Derzeit wird geprüft, wie das rechtlich mit einer Überlassung eines Windrades an die Stadtgemeinde aussieht. Rechtliche Fragen dabei sind noch zu klären. Außerdem ist eine Energiegemeinschaft derzeit nur innerhalb eines Trafonetzes möglich, Windräder stehen da energietechnisch auf der falschen Seite.

