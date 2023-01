Erfahrungen aus Brüssel: Politik für Macher

Werbung

Ob sie ein Instrument haben wolle, jetzt wo sie auf der Bühne im Bühnenwirtshaus „Altes Depot“ steht, wurde NEOS-Europa-Abgeordnete Claudia Gamon gefragt: „Ich bin aggressiv unmusikalisch“, winkte sie ab.

Am 11. Jänner informierte sie über ihre Erfahrungen aus drei Jahren Arbeit im Europäischen Parlament.

Was gefällt ihr an der Arbeit in Brüssel am besten? „Das Tolle ist, dass man sich jeden Tag mit Menschen aus anderen Ländern auseinandersetzen muss und man merkt, dass doch nicht überall alles gleich ist“, sagt Gamon.

Und erfolgreiche Politik zeige den Menschen ihre Gemeinsamkeiten auf. „Man muss da die Köpfe zusammenstecken, um ein Ergebnis zu erlangen“, sagt die Vorarlbergerin: Wer das nicht mache, der erreiche auch nichts.

