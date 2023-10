Evangelische Gemeinde hat wieder eine eigene Pfarrerin

Vor Kurzem feierte die Evangelische Pfarrgemeinde A. und H.B. Mistelbach-Laa zusätzlich zu Erntedank die offizielle Amtseinführung ihrer Pfarrerin Florentine Durel. Die Amtseinführung wurde durchgeführt von Seniorin Pfarrerin Birgit Schiller aus der Gemeinde Horn-Zwettl und Pfarrerin Anneliese Peterson aus der Gemeinde Korneuburg, sowie den beiden Lektoren der Mistelbach-Laaer Gemeinde Volker Schlitter und Wolfgang Wiesinger, sowie dem Kurator der Gesamtgemeinde Mistelbach-Laa Heinz Teutsch.

Seit einem Jahr war Florentine Durel schon als Pfarramtskandidatin in Mistelbach tätig und bleibt es nun als von der Gemeinde für die nächsten zwölf Jahre gewählte Pfarrerin. Gleichzeitig bedankte sich die Gemeinde bei Altbischof Michael Bünker für seinen großen Einsatz als Administrator in den letzten drei Jahren und würdigte seine Arbeit.

Gefeiert wurde die Amtseinführung mit Vertretern aller Mistelbacher Religionsgemeinschaften, die der neuen Pfarrerin alles Gute für ihre Aufgabe wünschten: Pfarrer Werner Buser von der Evangelikalen Freikirche Mistelbach, Adventistengemeinde-Leiter Manfred Cihak, der katholische Stadtpfarrer Johannes Cornaro, Pastor Christian Grassl von der Adventgemeinde Mistelbach und Diakon Heinz Stadlbacher von der katholischen Pfarre Mistelbach feierten mit Durel, Iman Kenan Corbic vom Zem Zem Mistelbach war im letzten Moment erkrankt.

„Wir blicken mit großer Hoffnung und Freude auf die zukünftige Zusammenarbeit“, freut sich Durel schon auf den konfessionsübergreifenden Dialog.

Begleitet wurde die Feier durch einen speziell für diese Gelegenheit gegründeten ökumenischen Singkreis.

Florentine Durel wurde in Wien in eine französisch-deutsche Familie geboren und hat ihre Kindheit teilweise auch in Dänemark und Frankreich verbracht. Nach der Schule war sie davon überzeugt, eine Lehre als Köchin beginnen zu wollen. Nachdem das dann doch nicht so funktioniert hat, wie sich Durel das vorgestellt hatte, beschloss sie spontan Anfang August 2014 evangelische Theologie in Wien zu studieren. „Wohin mich das führen würde, wusste ich damals noch nicht, ich wollte einfach nur mehr darüber wissen, was es bedeutet evangelisch zu sein und wie ich meinen Glauben anderen Menschen gegenüber besser erklären kann“, sagt die neue Mistelbacher Pfarrerin.

Schon vor dem Studium begann sie in der Jugendarbeit in ihrer Gemeinde mitzuarbeiten. Daraus sind dann zahlreiche weitere Aufgaben entstanden, die ihr anvertraut wurden. „Ich durfte Teil des Presbyteriums sein, mit Kindern arbeiten, Flüchtlinge aus unserer Gemeinde begleiten und den Reichtum eines Gemeindelebens kennenlernen“, schildert sie.

Irgendwann kam dann doch immer stärker der Wunsch in einer Gemeinde zu arbeiten und herauszufinden, wie es für sie ist, auch Menschen in schwierigen Situationen zu begleiten: „Also habe ich ein Seelsorge–Praktikum im Krankenhaus begonnen. Ein Jahr später war klar: ich will Pfarrerin werden. Ich möchte Menschen auf ihrem Weg begleiten, Lebensgeschichten hören und über den Glauben reden“, erzählt die Neo-Pfarrerin.