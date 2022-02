Fachhochschule braucht einen Campus

Ab 2023 gibt es die herkömmliche Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege nicht mehr, der gehobene Pflegedienst wird nur noch an Fachhochschulen, in NÖ in Krems, St. Pölten und Wr. Neustadt ausgebildet. Der letzte Lehrgang in Mistelbach beginnt jetzt im Frühjahr.

Im Klinikum und in der Region fürchtete man dadurch eine Abwanderung der Studierenden, da sie möglicherweise an den Studienorten bleiben werden. Um die Forderung zu stützten, beschlossen zahlreiche Gemeinden Resolutionen zur Schaffung einer FH-Außenstelle in Mistelbach, auch die Landesregierung stellte sich hinter die Forderung.

Die Anmeldung für die FH Mistelbach ist bereits möglich.