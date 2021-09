„Hast du das Kreuz gesehen?“ Im Garten des Hauses steht, in einem Gebüsch ein Kruzifix, der Herrgott hängt nur noch am Fußnagel, der Torso hängt schon 45 Grad nach unten und wirkt wie ein Turmspringer. Schnell ein paar Bilder mit dem Handy, dann wird das Haus weiter durchsucht.

Die Mistelbacher NÖN war mit zwei Urbexerinnen in jenen vier Häusern unterwegs, die von der „You Will Like It Living Gmbh“ in der Bahnstraße aufgekauft wurden und die Anfang Oktober abgerissen werden. Unter anderem ist dabei auch das Haus der ehemaligen Disco Point bzw. des Restaurants Boulevard.

„Wir haben schon viele Häuser abgerissen, aber mit Urbexing hatten wir es noch nie zu tun“, sagt Kurt Graf, Immobilienmanager der „You Will Like It Living“ und Bauverantwortlicher in Mistelbach. Vom Enthusiasmus der beiden jungen Damen war er begeistert. „Ich bin schon zig mal da vorbei gegangen, aber den Herrgott hab ich noch nie gesehen“, staunt er. Und zückt sein Handy und macht auch ein Foto.

Schönheit des Vergänglichen wird dokumentiert

Was sind Urbexer? Das Wort setzt sich aus Urban Explorer, also Entdecker im urbanen Raum, zusammen. Fotografisch dokumentiert werden aufgelassene Bauwerke, sogenannte „Lost places“, wobei die Schönheit des Vergänglichen gefeiert wird. Die Grundregeln richtiger Urbexer: Nichts berühren, nichts verändern, nichts mitnehmen und kein gewaltsames Eindringen. Die vier Häuser in der Bahnstraße wurden gemeinsam mit Graf besucht: „Ich finde es toll, dass sich Menschen für so etwas interessieren“, sagt er und zeigt die Gebäude:

Beim ersten Haus, früher eine Schneiderei oder ein Schneiderei-Zubehör-Geschäft, wurde bereits ein Teil abgerissen. „Damit wir mit unseren Maschinen in den Garten fahren können“, erzählt er. Entsprechend ist der Dachbodenaufgang schon ohne Dach, von einem Zimmer aus hat man freie Sicht auf die Arbeiterkammer-Kreuzung. Was die Urbexerinnen nicht daran hindert, das noch verbliebene Innere zu dokumentieren: Zwei Polstersessel vor schäbiger Tapete, im Untergeschoß ein ausgeräumtes Kastl mit einsamem, altem Mixer. An der Wand ein Rauchfangkehrerkalender aus dem Jahr 1993.

Letzte Relikte im entkernten Haus

Das nächste Haus war noch bis vor wenigen Wochen bewohnt, es ist feinsäuberlich ausgeräumt, eigentlich könnte man sofort einziehen. Im Keller finden sich noch Taschen mit Walnüssen vom Baum im Garten.

Bereits entkernt ist das nächste Haus: Böden und Fenster sind herausgerissen, trotzdem finden sich im gewölbten Keller noch verstreute Puzzlestücke im Staub, Highlight des Hauses ist sicher der blaue Gartenpool mit algig-grünem Wasser im wild wuchernden Garten. „Da haben wir vor fünf Wochen gerodet“, sagt Kurt Graf: „Sieht man nichts mehr davon.“ Und im Dachgeschoß liegt noch die „Austrian Identity Card“ eines 1904 geborenen Bewohners des Hauses. Und auch zwei rot-weiß-rote Fahnen hängen noch im Dachgebälk.

Das Highlight: Endlich das Point/Boulevard, Hort der Jugenderinnerungen vieler Mistelbacher: Das Point gab es zwischen 1979 und 2005, die Fundamente des Hauses sind deutlich älter. Das Haus ist entkernt, die Einrichtung wurde vom Vorbesitzer noch selbst verkauft.

„So klein war das? Hab es größer in Erinnerung“, staunt eine der Urbexerinnen, als sie im wirklich leeren Lokal steht. Und auch von der Disko im Keller ist nichts mehr zu sehen, einzig die Tapete beim Stiegenabgang zu den Toiletten erinnert noch an das Lokal. An der Wand in der Küche haben sich jahrzehntelang die Fettdämpfe eingefressen. Im Keller gibt's noch ein paar Glasscheiben und einen Sesselstapel, am Dachboden finden sich dann die letzten Hinweise auf das Point: Zwei Aufkleber und Teile einer Speisekarte. Und ein Paar Stiefel, sorgsam aufgehängt am Dachbalken.

Vor dem Abriss hält die Feuerwehr noch eine Übung ab

Ein wenig angesteckt haben die Urbexerinnen den Immobilienmanager auch mit dem Virus Urbexing: Auch er zückte beim Rundgang mehrmals das Handy und machte Fotos.

Wie geht es jetzt weiter? „Wir haben der FF Mistelbach angeboten, dass sie hier, vor dem Abriss noch eine Übung machen kann, das hat die Feuerwehr auch gerne angenommen. Anfang Oktober wird abgerissen. Entstehen soll auf dem Areal ein Gesundheitszentrum, Wohnungen, bereutes Wohnen und Büro- und Geschäftsflächen in hochwertiger Ziegel-Massiv-Bauweise und mit viel Holz.