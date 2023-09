Fellnasen in desolaten Körben in der Dechanthof-Zufahrt deponiert

Die Mitarbeiter des Mistelbacher Tierheimes Dechanthof sind ja einiges gewohnt. Aber da fehlten selbst ihnen die Worte: Als sie in der Früh ihren Dienst antraten, fanden sie die Hinterlassenschaften eines Unbekannten: Zwei kaputte Transportkörbe, notdürftig zugeklebt und mit Einkaufstaschen "abgedichtet", waren frühmorgens auf der Zufahrtstraße zwischen den Bäumen deponiert worden. Der Inhalt: „Zwei Katzen, die völlig verängstigt in den Boxen saßen und nicht wussten, wie ihnen geschah“, schildert das Dechanthof-Team: „Kater und Kätzin sind nun in Sicherheit und erholen sich hoffentlich bald von diesem Schock.“

Die Katzen müssen von Dienstag auf Mittwoch, 5. auf 6. September nachts oder sehr früh (vor 6.30 Uhr) dort abgestellt worden sein. Der Fundort ist unweit der Straße, von der Straße aus auf jeden Fall gut einsehbar. „Daher unser Appell: Hat jemand in diesem Zeitraum etwas beobachtet? Bei Hinweisen bitte an 02573/2843 oder 0664/5041106 wenden“, heißt es aus dem Tierheim.

Und der Appell der Tierretter an den ehemaligen Besitzer: „Bitte, seien Sie so fair und geben uns wenigstens Infos zu den Tieren! Wie haben sie vorher gelebt? Gab es Vorerkrankungen, von denen wir wissen sollten? Tiernamen? Wir wissen durch Ihre Vorgehensweise NICHTS zu den Katzen, wichtige Infos für die Vermittlung fehlen somit.“ Natürlich wird sich das Dechanthof-Team gut um die beiden Fellnasen kümmern: „Aber musste die Abgabe wirklich auf diese Art passieren?“ Menschen in Notlagen würden sich oft an das Tierheim wenden und immer werde ihnen, wenn möglich, geholfen: „Schade, dass dieser Weg gewählt wurde!“, sagt das Dechanthof-Team.

Aktuell kümmert sich das Dechanthof-Team im Tierheim um 95 Katzen und 40 Hunde.