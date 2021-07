Mit dem allen bekannten Dosenwerfen hat es begonnen. Es ging weiter zum Werfen von leeren Patronenhülsen in die Schiebetruhe. Es folgte das Schießen/Werfen von Tannenzapfen in einen Kübel und das Schießen/Werfen von Tontauben in einen markierten Bereich auf der Wiese. Weiter ging es mit dem Ringwerfen und dem Steine-Werfen. Spannend war das Schießen mit der „NERF-Pistole“ auf Tischtennisbälle.

Es folgten einige derartige Stationen, bevor sie zum Riesenglücksrad kamen, wo das Geschick mit dem Ball gefragt war. Letztendlich durften die Kinder unter strenger Aufsicht von Schießinstruktoren mit dem Luftdruckgewehr auf eine Zielscheibe schießen.

Die teilnehmenden Kinder wurden mit je einer Urkunde ausgezeichnet. Zu dem gab es Muffins für alle Mädels und Jungs und reichlich Geschenke und Werbeartikeln vom Schützenverein Mistelbach und von der Firma Spusu.