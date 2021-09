Und plötzlich dringt dichter Rauch aus dem Fenster des Hauses in der Bahnstraße und die FF fährt mit drei Autos vor: Am 13. September übte die FF Mistelbach-Stadt mit echtem Feuer in den Abrisshäusern, die in drei Wochen vom Bauträger You-will-like-it-Living geschliffen werden, unter möglichst realistischen Bedingungen.

Dafür wurde auch ein kontrollierter Brand gelegt, im Einsatz waren rund 20 FF-Leute, vor allem die Atemschutzträger-Trupps waren gefordert.

„Toll“, sagt FF-Kommandant Claus Neubauer: „Wir haben nicht oft die Chance, mitten in der Stadt den Brandeinsatz üben zu können.“ Dass das möglich ist, war für Immobilienverwalter Kurt Graf wichtig: Denn von gut vorbereiteten Feuerwehrkräften würden schließlich auch einmal die Bewohner der künftigen Wohnungen profitieren.