FF-Einsatz: Ringelnatter hatte sich in Keller verirrt

Einsatz für die FF Mistelbach-Stadt am Nachmittag des 19. Juli: Bürger riefen die Helfer im Stadtgebiet zu einer Tierrettung. Sofort rückten RLF und fünf Mann Besatzung aus.

„Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine Schlange in einem Keller eines Wohnhauses verkrochen hatte“, schildert ein Feuerwehrsprecher. Nach kurzer Suche konnte die Ringelnatter gefunden, eingefangen und in weiterer Folge in freier Natur wieder freigelassen werden. Alles kein Problem für die Profis der FF Mistelbach.