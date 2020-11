Mistelbach: Franz Treimer spendete Weihnachtsbaum .

Er schmückt Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit den Mistelbacher Hauptplatz: der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus! Am Mittwoch, 11. November, erhielt der diesjährige Baum seinen Platz für die nächsten Wochen. Franz Treimer stellte die rund 15 Meter hohe Fichte mit einem Durchmesser von etwa sechs Meter am unteren Ende zur Verfügung, die bislang in einem Garten in Hörersdorf stand.