Im Zentrum der Ausstellung des in Syrien geborenen Künstlers stand dabei - passend zum Weltfrauentag - die Frau als Ursprung allen menschlichen Lebens. Seit 1968 lebt und arbeitet Awad in Wien und studierte hier an der Akademie der Bildenden Künste.

Ganz besonders freute sich die neue Kunstvereinsobfrau Sylvia Seimann über den Gast, den sie schon länger persönlich kennt: „Ich hatte das Glück, einige Kurse bei ihm zu machen und war immer fasziniert von seiner humanistischen Weltanschauung.“ Wer Interesse hat: Die Ausstellung ist noch bis Ende März, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr, geöffnet.