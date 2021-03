Frau und Kind erschossen in Auto aufgefunden .

Bei einem Windschutzgürtel bei Eibesthal fand am Vormittag des Palmsonntages ein Passant eine Frau und ein vierjähriges Kind, beide aus Neusiedl an der Zaya, erschossen in ihrem Auto. Der verdächtige Ex-Partner der Toten hat sich im Bezirk Horn gestellt.