Seit der Verlegung des Standortes vor dem Rathaus in die Mistelbacher Marktgasse und der maßgeblichen Initiative zur Bewerbung des Marktes seitens der MIMA GmbH hat sich der Markt im Jahr 2020 mit vielen neuen Marktfahrerinnen und Marktfahrern und einem zusätzlichen Angebot hervorragend entwickelt. „In dieser gewohnten Qualität wollen wir den Markt auch im Jahr 2021 weiterführen“, verspricht Bürgermeister Erich Stubenvoll. Vorerst wird er aber

Noch am Freitag, 18. Dezember, hat der Markt zu den gewohnten Marktzeiten von 8 bis 14 Uhr in der Mistelbacher Marktgasse geöffnet. Dann ist vorerst einmal bis Freitag, 22. Jänner, Winterpause, eher er ab diesem Tag in einem kleineren Format und weniger Marktfahrerinnen und Marktfahrern mit etwa fünf Ständen auf die Westseite des Hauptplatzes, wo sich auch der Mistelbacher Montagsmarkt befindet, übersiedelt. Ab Ende März wird er dann wieder in der gewohnten Form in der Mistelbacher Marktgasse anzutreffen sein, wo es natürlich auch ein richtiges Re-Opening geben wird.