Während der kühleren Monate sah der Mistelbacher Neumarkt vor dem Rathaus ziemlich alt aus: Drei oder vier Standler boten ihre Waren an, die Frequenz war - witterungs- und angebotsbedingt - eher mau.

Aus der Vergangenheit zogen Citymanager Manuel Bures und Zentrums-Stadtrat Erich Stubenvoll (ÖVP) ihre Lehren: In die neue Frühjahrssaison wird der Markt mit neuem Namen und neuem Standort starten: Er wird vom Platz vor dem Rathaus, dem die Frequenz fehlt, mit 5. April zurück in die Marktgasse übersiedeln – ein Wunsch, den Kunden und Marktfahrer schon lange geäußert hatten, den aber Bures‘ Vorgänger konsequent abgeblockt hatte.

„Außerdem werden wir den Markt in der Marktgasse einfach „Freitagsmarkt“ nennen. So nennen die meisten Mistelbacher den jetzigen Markt vor dem Rathaus auch“, sagt Stubenvoll. Aufgeben will man seitens der Stadt den neuen Markt am Freitag nicht: „Die Marktfahrer, die kommen, sind zufrieden. Sie haben ihre Kundschaft da“, sagt Stubenvoll. Freitagvormittag sei der einzige Tag in der Woche, wo es Fleischer-Frischfleisch im Zentrum gebe.

Mehr Angebot ab April

Mit April soll es am neuen Standort dann auch wieder deutlich mehr Angebot geben: Wechselnde Winzer und Schinken-Spezialitäten aus Italien sollen ein besonderes Angebot sein. Bures geht von rund 20 regelmäßigen Marktfahrern aus.

Nächste Änderung: Der Freitagsmarkt wird nicht mehr zwanghaft über den Winter gezogen werden, künftig wird er in der kalten Jahreszeit pausieren. Die aktuelle Saison läuft dann bis Dezember – solange die Temperaturen einen Markt sinnvoll machen. „Keiner stellt sich im Jänner gerne auf den Markt“, sagt Bures.

Derzeit ist die Marktordnung bei den Kammern in Begutachtung, Einsprüche erwartet man sich auf der Gemeinde nicht. Gespräche mit den Gewerbetreibenden der Marktgasse hätten ebenfalls schon stattgefunden. Es werde darauf geachtet, dass keine Auslagen durch die Marktstände verdeckt würden, heißt es aus dem Rathaus.