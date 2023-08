Freundschaft hält seit Pfadfindertreffen in England vor 66 Jahren

66 Jahre! Im Jahr 1957 nahmen an dem „World Jamboree“, dem 50. Geburtstag der Pfadfinderbewegung, über 1.000 Pfadfinder aus aller Welt in Sutton Coldfield bei Birmingham in England teil. Eigentlich wurden in der englischen Stadt Chingford 90 Italiener erwartet, jedoch waren die Pläne geändert worden, und 33 österreichische Pfadfinder wurden stattdessen auf der Rückreise von der Jubiläumsveranstaltung in Sutton Coldfield im Pfadfinderheim der Chingford Scouts untergebracht. Unter den Österreichern waren auch viele Mistelbacher: Hans Danzinger, Wolfgang Gaunerstorfer, Karl Hipfinger, Peter Janner, Josef Koch, Wolfgang Schuller, Erich Sünder, Karl Tatzer und noch viele andere aus der Mistelbacher Umgebung.

Nach einem zehntägigen Zeltlager, dem - so sagt man - sogar Queen Elizabeth II. einen Besuch abstattete, wurden die jungen Pfadfinder für eine Woche bei Londoner Familien untergebracht und von diesen gastfreundlich aufgenommen. Besonderes Glück dürfte damals Josef Koch, der inzwischen pensionierte Schuldirektor des BORG Mistelbach, gehabt haben. Denn der Kontakt mit dem Sohn seiner ehemaligen Gastfamilie riss bis zum heutigen Tage nicht ab.

„Wir nehmen den Kleinsten, der isst am wenigsten“, sollen die englischen Gasteltern bei der Auswahl ihres Pfadfindergastkinds damals gesagt - und sich für Josef Koch entschieden haben. Obwohl „English Mum and Dad“ schon längst verstorben sind, hielt der Kontakt mit dem Sohn der Gastfamilie bis zum heutigen Tag und wurde rege gepflegt.

Denn immerhin kam es zwischen 1957 und 2023 zu etwa 35 Treffen und gemeinsamen Urlauben in Österreich, England und anderen Ländern mit den inzwischen geborenen Kindern beider Familien. Auch zur Hochzeit von Josef Koch und seiner Gertrude waren Stuart und Mavis Slack 1970 nach Österreich gereist, um dem Fest beizuwohnen.

Diesen Sommer besuchte der Sohn der damaligen Gastfamilie mit seiner Frau die Familie Koch. Ihr 66-jähriges Kennenlernjubiläum wurde natürlich ausgiebig gefeiert. Und die Engländer waren sehr erstaunt, was seit ihrem letzten Besuch alles an Sehens-und Hörenswertem in Mistelbach dazugekommen ist: das Nitsch-Museum, Jazz & Wein und Freiluftkonzerte. Die guten Heurigen und Spitzenrestaurants waren ihnen bereits von vorangegangenen Besuchen bekannt.