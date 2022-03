Mistelbach: Führungswechsel im Psychosozialen Zentrum

Martin Kaukal ist seit 30 Jahren federführend an der Entwicklung des Psychosozialen Zentrums Mistelbach beteiligt. Mitte April übergibt er pensionsbedingt die Geschäfte an seine Nachfolgerin. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschäftsführung Marlene Mayrhofer übernommen, die bereits mit Jahresbeginn in die PSZ gGmbH eingetreten ist. In der jetzigen Übergangszeit wird die Geschäftsführung von beiden gemeinsam wahrgenommen.

