Mistelbach: Fulminantes Konzert der BORG-Schüler

Vor vollem Haus zeigten die SchülerInnen des Instrumentalzweigs ihr Können am Instrument bzw. an der Stimme. Das bunt gemischte Programm führte vom Volkslied über klassische Stücke und Musical bis zu Jazz und Pop. Alle Instrumental-Gruppen waren vertreten: Trompete (Bergauer), Horn (Karl Seimann), Klavier (Doris Graf-Sommer), Klarinette, Saxophon und Querflöte (Seibt), Gitarre (Grill), Violine (Ruiz), Gesang (Krammer) und Schlagwerk (Dostal).

Die Eröffnung wurde von der BORG-Philharmonie gestaltet, in Kooperation mit der Musikschule Mistelbach unter der Leitung von Juana Ruiz. Sowohl im Orchester als auch im Chor wirkten drei ukrainische SchülerInnen mit, die derzeit unsere Schule besuchen: Julia und Anna Shyrokova und Anna Petrova.

"Musik hat eine wichtige Brückenfunktion inner- und außerhalb der Schule. Sie verbindet SchülerInnen aller Zweige, die gemeinsam im Chor singen, und sogar Länder und Generationen", zeigte sich Direktorin Isabella Zins erfreut. Durch ihr Mitsingen im Chor bewiesen auch einige ehemalige BORG-SchülerInnen ihre Verbundenheit zur Schule.

Fazit: Die Freude am ersten öffentlichen Auftritt nach so langer Zeit war groß. Fortsetzung folgt am 3. Juni um 18 mit dem Konzert der BORG-Stageband und aller Instrumental-Maturanten.

