Klinikum: Jetzt geht auch Direktorin Jutta Stöger

Jutta Stöger, seit 2018 kaufmännische Direktorin im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, zieht sich zurück. Sie „reduziert aus persönlichen Gründen das Beschäftigungsausmaß und legt aufgrund dessen die Leitungsfunktion zurück“, gibt Pressesprecherin Angela Ringhofer auf NÖN-Nachfrage bekannt. Damit wird in diesem Jahr eine zweite Position in der dreiköpfigen Führung vakant.

Christian Cebulla, der ärztliche Leiter, wurde im März gekündigt. Seine Position führt nun interimistisch Ronald Zwrtek. Pflegedirektor ist seit 2021 Christian Pleil. Stögers Rückzug steht in keinem Zusammenhang mit Cebullas Rauswurf, wird betont. Die Stelle der kaufmännischen Leiterin ist schon ausgeschrieben, ein nahtloser Übergang soll mit 1. Oktober erfolgen.

Stöger startete ihre Laufbahn als diplomierte Pflegerin

In Stögers Amtszeit fällt das Finale des Zu- und Umbaus, der Abbruch des alten Personalwohnhauses und der Neubau der betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung. Sie war während der Pandemie mit einer Reihe von Herausforderungen im klinischen Alltag konfrontiert.

Stöger übernahm im August 2018 die kaufmännische Leitung: Die Wildendürnbacherin begann ihre berufliche Laufbahn als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und war bis 2004 als Hebamme im Klinikum tätig. Nachdem sie das Gesundheitsmanagement an der Donauuniversität abgeschlossen hatte, war sie zunächst in Hollabrunn tätig, danach zehn Jahre als stellvertretende Regionalmanagerin für das Weinviertel. Sie war interimistisch als kaufmännische Direktorin in Hainburg tätig, bevor sie nach Mistelbach gewechselt ist.

Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf umfasst rund 1.500 Mitarbeiter. Für den kaufmännischen Leiter bietet die Landesgesundheitsagentur laut Amtsblatt ein 14-monatliches Bruttogehalt zwischen 5.980 und 7.130 Euro.