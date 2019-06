Schon seit geraumer Zeit suchte Speedy‘s-Chef Christian Köllner einen Nachfolger für seine Cocktailbar. Jetzt zog er den vorläufigen Schlussstrich unter die Bemühungen: Seit der Vorwoche ist das Lokal geschlossen.

„Nach fast 13 Jahren Gastronomie in der Nacht und mit geänderten familiären Verhältnissen ist es Zeit sich beruflich zu verändern“, lässt Köllner via Facebook die Fans der Cocktailbar wissen. Schon ab 1. Juli werde er sich in einer anderen Branche neuen Herausforderungen stellen. „Es war eine schöne Zeit. Wir haben gelacht, getanzt - ab und zu auf der Bar -, geflirtet, geblödelt, philosophiert und diskutiert und ab und zu die Nachbarn genervt“, zieht Köllner Bilanz.

Bis ein neuer Betreiber/Besitzer gefunden ist, wird das Speedy’s für diverse Veranstaltungen öffnen. „Dann würden wir uns sehr über ein Wiedersehen freuen“, sagt Köllner.

Sich von Mistelbachs einziger Cocktailbar trennen wollte Köllner schon seit Längerem: Via willhaben.at bot er sie um 330.000 Euro an. Die Eckpunkte laut der Immobilien-Börse: 178 Quadratmeter Lokal, Schanigarten, eine zwölf Meter lange Theke und Platz für 75 Gäste.

Wie reagieren die Gäste? „Danke für viele coole Erinnerungen“, schreibt ein Stammgast. Und ein anderer meint: „Jetzt gibt´s wirklich keinen Grund mehr für eine Reise nach Mistelbach!“